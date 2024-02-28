Гладков рассказал, сколько ещё укрытий появится на улицах Белгорода

Posted Сегодня, 17:32
Published Сегодня, 17:32
Modified Сегодня, 17:58
Updated Сегодня, 17:58
Глава региона успокоил жителей и заверил их, что работа по установке укрытий ещё продолжается: установить в областном центре планируется ещё порядка 50 модульных конструкций.
Установить на каждой остановке, в каждом парке или дворе такое укрытие не представляется возможным, однако власти сделают всё возможное, чтобы обезопасить места с наибольшим трафиком людей.
Установить укрытие на каждом перекрёстке, у каждого парка, в каждом подъезде и дворе, к сожалению, физически невозможно. Но создать безопасные островки в местах с наибольшим трафиком людей — задача администрации города и правительства области. Я очень благодарен жителям за то, что они высказывают своё мнение и свои советы. У нас должен быть постоянный диалог и обратная реакция. Наша задача — проверять эти обращения. От действий власти зависит сейчас жизнь людей.
Вячеслав Гладков
Отметим, что в настоящее время только в Белгороде установлено более 400 модульных укрытий. Конструкции также устанавливают в Шебекинском, Грайворонском и Валуйском городских округах.
Защитные сооружения также установят в зоне более 20 километров от границы, где разрешено очно-дистанционное обучение. Работы планируется выполнить до 20 марта.