Гладков рассказал, сколько ещё укрытий появится на улицах Белгорода

В ходе большой прямой линии губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ответил на вопрос об отсутствии модульных укрытий на некоторых улицах Белгорода. Он рассказал, что конструкции в областном центре ещё планируется установить — их появится около 50 штук.

Сюжет Укрытия