Не только остановки: первые укрытия в парках и местах отдыха ставят в Белгороде

Решение о том, что укрытия должны появиться не только на остановках, но и в местах отдыха, ранее приняли на оперативном совещании регионального правительства. Губернатор Вячеслав Гладков поручил проработать вопрос с установкой укрытий там, где весной и летом будут гулять люди.