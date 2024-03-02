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Posted Сегодня, 12:26

Published Сегодня, 12:26

Modified Сегодня, 12:28

Updated Сегодня, 12:28

Установка укрытий в местах отдыха

Не только остановки: первые укрытия в парках и местах отдыха ставят в Белгороде

2 марта 2024, 12:26
Фото: Bel.ru
Установка укрытий в местах отдыха

В Белгороде начали установку первых укрытий в парках и местах отдыха

В Белгороде приступили к установке модульных укрытий в парках и других местах отдыха. Одно из них устанавливают на Белгородском Арбате.

В Белгороде стартовала установка первых модульных укрытий в парках и других местах отдыха. Сейчас конструкции устанавливают на Белгородском Арбате — в центре города.

Решение о том, что укрытия должны появиться не только на остановках, но и в местах отдыха, ранее приняли на оперативном совещании регионального правительства. Губернатор Вячеслав Гладков поручил проработать вопрос с установкой укрытий там, где весной и летом будут гулять люди.

Как отмечал глава региона, укрытия должны установить в парковых зонах. Следующие на очереди — пляжи. Средства на установку модулей Гладков порекомендовал руководителям муниципалитетов взять из бюджетного фонда. Стоит такое сооружение порядка 300 тыс. рублей. Завершить соответствующую работу необходимо уже к апрелю и маю.

Установка укрытий в местах отдыхаУстановка укрытий в местах отдыха
Установка укрытий в местах отдыха
Фото: Bel.ru
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#Город#Белгородская область#Безопасность#Новости Белгорода#Белгород#Наталья Корявых#Укрытия#Модульные укрытия
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