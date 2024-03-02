Не только остановки: первые укрытия в парках и местах отдыха ставят в Белгороде

Posted Сегодня, 12:26
Published Сегодня, 12:26
Modified Сегодня, 12:28
Updated Сегодня, 12:28
В Белгороде стартовала установка первых модульных укрытий в парках и других местах отдыха. Сейчас конструкции устанавливают на Белгородском Арбате — в центре города.
Решение о том, что укрытия должны появиться не только на остановках, но и в местах отдыха, ранее приняли на оперативном совещании регионального правительства. Губернатор Вячеслав Гладков поручил проработать вопрос с установкой укрытий там, где весной и летом будут гулять люди.
Как отмечал глава региона, укрытия должны установить в парковых зонах. Следующие на очереди — пляжи. Средства на установку модулей Гладков порекомендовал руководителям муниципалитетов взять из бюджетного фонда. Стоит такое сооружение порядка 300 тыс. рублей. Завершить соответствующую работу необходимо уже к апрелю и маю.