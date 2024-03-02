Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:19

Published Сегодня, 14:19

Modified Сегодня, 14:21

Updated Сегодня, 14:21

Решётка люка в Дубовом

Специально? Белгородцев смутил выбор цветов для покраски люка

2 марта 2024, 14:19
Фото: Telegram-канал «Белгород №1. Люди»
Решётка люка в Дубовом

Белгородцы рассказали о странном выборе цветов для покраски люка в Дубовом

Белгородец поделился фотографией решётки на дороге у остановки в Дубовом. Её покрасили в жёлтый и голубой цвета. Некоторые предполагают, что это сделали специально.

Белгородцев смутил выбор цветов решётки люка около остановки в Дубовом. Её покрасили в жёлтый и голубой цвета.

«Интересно, специально люк раскрасили в такие цвета в центре Дубового на остановке? Буквально сегодня утром этого не было», — рассказал житель, поделившийся снимком.

В комментариях белгородцы на ситуацию реагируют по-разному, некоторые уверены, что сделано это специально.

«Не прикидывайтесь глупыми. Ясно, что не просто так, а с умыслом. Просто так можно было выкрасить в однотонный цвет», — отмечает местная жительница.

Другие, напротив, считают, что никакого умысла здесь нет. Яркие цвета, по мнению одного из комментаторов, нужны, чтобы решётка была более заметна на дороге и просили других жителей относиться к этому спокойнее:

«Люди, вы вообще с ума уже посходили? Иногда цвета — это просто цвета», — добавил ещё один комментатор.

Ранее белгородцы массово писали о доме с жёлто-синей крышей. Хозяину даже пришлось её закрашивать после угроз. Сам мужчина объяснял, что закрыл ремонтируемую крышу автомобильными тентами таких цветов и не намекал на поддержку ВСУ. В итоге жёлтый тент он перекрасил в белый.

Белгородцы «боролись» с жёлто-голубой крышей и возмущались новым платёжкам ЖКХ
Узнать подробнее
Читайте также:
Хозяин закрасил жёлто-синюю крышу дома и подал заявление в полицию из-за угроз«Поджечь дом и избить хозяина»: владельцу дома с жёлто-синей крышей начали угрожатьХозяин дома с крышей в сине-жёлтых цветах: «Надеюсь, никто не сделает мне гадость»
#Общество#Белгородская область#Белгородский район#Новости Белгорода#Цвета#Люк#Белгород#Наталья Корявых
Подпишитесь
Над Белгородским районом сработала ПВО: сбит беспилотник ВСУ
Сегодня, 13:27
Третий раз за день: ВСУ обстреляли белгородское приграничье
Сегодня, 10:35
Шесть домов и два автомобиля пострадали во время обстрела Новой Таволжанки
Сегодня, 09:55
«Сброс идёт регулярно»: белгородцы жалуются на некую жидкость в Северском Донце
Сегодня, 11:58
Белгородцы в двух сёлах временно остались без света из-за атаки ВСУ
Сегодня, 09:32
Из окон светит «символ проституток»: центру современного искусства не дают покоя
Вчера, 09:07