Специально? Белгородцев смутил выбор цветов для покраски люка

Posted Сегодня, 14:19
Published Сегодня, 14:19
Modified Сегодня, 14:21
Updated Сегодня, 14:21
Белгородцев смутил выбор цветов решётки люка около остановки в Дубовом. Её покрасили в жёлтый и голубой цвета.
«Интересно, специально люк раскрасили в такие цвета в центре Дубового на остановке? Буквально сегодня утром этого не было», — рассказал житель, поделившийся снимком.
В комментариях белгородцы на ситуацию реагируют по-разному, некоторые уверены, что сделано это специально.
«Не прикидывайтесь глупыми. Ясно, что не просто так, а с умыслом. Просто так можно было выкрасить в однотонный цвет», — отмечает местная жительница.
Другие, напротив, считают, что никакого умысла здесь нет. Яркие цвета, по мнению одного из комментаторов, нужны, чтобы решётка была более заметна на дороге и просили других жителей относиться к этому спокойнее:
«Люди, вы вообще с ума уже посходили? Иногда цвета — это просто цвета», — добавил ещё один комментатор.
Ранее белгородцы массово писали о доме с жёлто-синей крышей. Хозяину даже пришлось её закрашивать после угроз. Сам мужчина объяснял, что закрыл ремонтируемую крышу автомобильными тентами таких цветов и не намекал на поддержку ВСУ. В итоге жёлтый тент он перекрасил в белый.