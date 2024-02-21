«Поджечь дом и избить хозяина»: владельцу дома с жёлто-синей крышей начали угрожать

Напомним, что на крышу с жёлтым и голубым цветами обратили внимание на этой неделе. Одну горожанку смутила расцветка, напоминающая флаг Украины. На пост в интернете отреагировал хозяин дома и сообщил, что просто закрыл ремонтируемую крышу и больше ничего не имел в виду.