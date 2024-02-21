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Published Сегодня, 10:24

Modified Сегодня, 10:26

Updated Сегодня, 10:26

Крыша дома с жёлтым и голубым цветами

«Поджечь дом и избить хозяина»: владельцу дома с жёлто-синей крышей начали угрожать

21 февраля 2024, 10:24
Фото: страница Вячеслава Гладкова
Крыша дома с жёлтым и голубым цветами

Белгородец из дома с жёлто-синей крышей попросил «остановить неадекватов»

Собственнику дома, на крыше которого разместили автомобильные тенты жёлтого, голубого и белого цветов, начали угрожать. После этого мужчина принял решение перекрасить тент в другой цвет, а опрештаб Белгорода направил к нему сотрудников службы регбезопасности.

Белгородец, который накрыл свою ремонтируемую крышу автомобильными тентами жёлтого и голубого цветов, начал получать угрозы от местных жителей. По словам мужчины, ему стали писать неадекватные горожане, которые оскорбляют его и предлагают другим «поджечь дом и избить хозяина».

Завтра с утра полезу на крышу чем-нибудь красить тенты, иначе это не прекратится, здесь мне помощь не нужна. А вот где нужна помощь, так это остановить часть неадекватов, которые меня поносят по чём зря и пишут «поджечь дом и избить хозяина». Оперштаб до сих пор хранит молчание, хотя с самого начала я информирую его о происходящем.
хозяин дома

В соцсетях на обращение мужчины в оперштабе всё-таки отреагировали. Белгородца поблагодарили за понимание и отметили, что с ним свяжутся сотрудники региональной безопасности, чтобы проконсультировать его насчёт дальнейших действий.

Напомним, что на крышу с жёлтым и голубым цветами обратили внимание на этой неделе. Одну горожанку смутила расцветка, напоминающая флаг Украины. На пост в интернете отреагировал хозяин дома и сообщил, что просто закрыл ремонтируемую крышу и больше ничего не имел в виду.

Позже мужчина объяснил журналистам, как на крыше появилось именно такое сочетание цветов, и рассказал, что с проверкой к нему пока не приходили.

Флаг Украины или Агинского АО? Белгородцев возмутили жёлтый и голубой цвета на доме
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#Город#Белгородская область#Новости Белгорода#Крыша#Угрозы#Белгород#Александра Склярова#Флаг Украины
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