Хозяин дома с крышей в сине-жёлтых цветах: «Надеюсь, никто не сделает мне гадость»

Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
Modified Сегодня, 06:48
Updated Сегодня, 06:48
Жительница Белгорода обратила внимание на крышу частного дома, на которой были тенты жёлтого, синего и белого цветов. Женщину смутила расцветка, напоминающая флаг Украины, и она написала об этом в соцсетях. В интернете на обращение отреагировал хозяин дома: он отметил, что просто закрыл ремонтируемую крышу и больше ничего не имел в виду.
Позже мужчина пояснил журналистам, что ремонт потребовался из-за порчи гидроизоляции от солнца. Чтобы прикрыть незаконченную крышу, пришлось купить автомобильные тенты.
Денег не было нанять работников. Всё сам и своими руками. Купил тент синий, закрыл конёк, потом жёлтый, потом последний — белый, с другой стороны дома забил плёнкой. <…> Надеюсь, никто не сделает мне гадость… Я законопослушный гражданин, что предложат — обсудим, сделаю.
собственник дома
Белгородец заявил, что сам обращался к властям, чтобы избежать недоразумений, а также предложил жителям выбрать ему красный тент, чтобы сделать на крыше флаг России. Однако пока мужчине предложений не поступало.
С проверкой к белгородцу пока не приходили.