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Posted Сегодня, 06:46

Published Сегодня, 06:46

Modified Сегодня, 06:48

Updated Сегодня, 06:48

Смутивший белгородцев дом с жёлто-голубым цветом на крыше

Хозяин дома с крышей в сине-жёлтых цветах: «Надеюсь, никто не сделает мне гадость»

21 февраля 2024, 06:46
Фото: страница Вячеслава Гладкова
Смутивший белгородцев дом с жёлто-голубым цветом на крыше

Белгородец прокомментировал появление на его крыше жёлтого и синего цветов

Собственник дома рассказал журналистам РИА «Новости», что просто прикрыл ремонтируемую крышу дома автомобильными тентами и не думал, что последует такое внимание. Городская администрация пообещала провести проверку, но пока к мужчине никто не приходил.

Жительница Белгорода обратила внимание на крышу частного дома, на которой были тенты жёлтого, синего и белого цветов. Женщину смутила расцветка, напоминающая флаг Украины, и она написала об этом в соцсетях. В интернете на обращение отреагировал хозяин дома: он отметил, что просто закрыл ремонтируемую крышу и больше ничего не имел в виду.

Позже мужчина пояснил журналистам, что ремонт потребовался из-за порчи гидроизоляции от солнца. Чтобы прикрыть незаконченную крышу, пришлось купить автомобильные тенты.

Денег не было нанять работников. Всё сам и своими руками. Купил тент синий, закрыл конёк, потом жёлтый, потом последний — белый, с другой стороны дома забил плёнкой. <…> Надеюсь, никто не сделает мне гадость… Я законопослушный гражданин, что предложат — обсудим, сделаю.
собственник дома

Белгородец заявил, что сам обращался к властям, чтобы избежать недоразумений, а также предложил жителям выбрать ему красный тент, чтобы сделать на крыше флаг России. Однако пока мужчине предложений не поступало.

С проверкой к белгородцу пока не приходили.

Хозяин жёлто-голубой крыши ответил, приходили ли к нему с проверкой
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#Город#Белгородская область#Новости Белгорода#Крыша#Флаг#Цвета#Белгород#Александра Склярова
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