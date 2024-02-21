Хозяин дома с крышей в сине-жёлтых цветах: «Надеюсь, никто не сделает мне гадость»

Жительница Белгорода обратила внимание на крышу частного дома, на которой были тенты жёлтого, синего и белого цветов. Женщину смутила расцветка, напоминающая флаг Украины, и она написала об этом в соцсетях. В интернете на обращение отреагировал хозяин дома: он отметил, что просто закрыл ремонтируемую крышу и больше ничего не имел в виду.