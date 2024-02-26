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Бетонные укрытия установят на пляжах и в парках Белгородской области

Весной люди пойдут гулять: где ещё установят укрытия в Белгородской области

26 февраля 2024, 08:16

Бетонные укрытия установят на пляжах и в парках Белгородской области

Во время оперсовещания с правительством Белгородской области губернатор Вячеслав Гладков поручил проработать вопрос с установкой укрытий там, где весной и летом будут гулять люди.

Губернатор Вячеслав Гладков отметил, что зима близка к завершению: в скором времени люди начнут чаще гулять и ходить отдыхать. По этой причине необходимо проработать вопрос безопасности, в том числе — установить укрытия.

«Как только станет теплее, люди будут выходить в привычные места и там гулять. Поэтому работа с защитными сооружениями должна быть продолжена. Парковые зоны — второй этап. Третий этап — пляжные зоны. По количеству это уже совсем другая история, так что муниципалитеты должны справиться сами», — Вячеслав Гладков.

Средства на установку модулей глава региона порекомендовал руководителям муниципалитетов взять из бюджетного фонда. Гладков подчеркнул, что одно укрытие стоит порядка 300 тыс. рублей, так что «с небольшой задачей справитесь».

«Задача должна быть выполнена: парковые зоны, где наибольший трафик, и пляжи», — Вячеслав Гладков.

Закончить с работами главы должны к апрелю и маю.

Для родителей: модульные укрытия установят на территории школ Белгородской области
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#Белгородская область#Губернатор#Безопасность#Муниципалитеты#Белгород#Вячеслав Гладков#Парки#Защитные сооружения#Артем Черненко#Укрытия#Оперсовещание#Пляжи#Места отдыха
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