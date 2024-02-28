Смерть Рыжкова, признание Андросова, выплаты: о чём говорили белгородцы

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Сегодня, 28 февраля, стало известно о смерти бывшего сенатора Совета Федерации РФ от Белгородской области Николая Рыжкова. Новость сообщила председатель Совфеда Валентина Матвиенко.
Рыжков представлял Белгородскую область в Совфеде с 2003 года. Политик покинул должность спустя 20 лет работы — в сентябре 2023 года. Причиной стал его возраст. Однако Рыжков планировал продолжить работу в Совфеде, но в другом статусе.
Соболезнования семье политика выразили губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков и бывший глава региона Евгений Савченко.
Рыжкову было 94 года.
О том, кем был Николай Рыжков и как он связан с Белгородской областью, — читайте в материале Бел.Ру.
28 февраля в Белгороде состоялось первое заседание по делу экс-гендиректора ЗАО «Белгородский цемент» Эдуарда Андросова, в ходе которого тот полностью признал свою вину. Он пообещал рассказать подробности при даче показаний.
Вину признала и его предполагаемый посредник — глава филиала ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических изменений по ЦФО» (ЦЛАТИ) по Белгородской области Елена Алёнина. Предполагалось, что именно она помогла Андросову дать взятку в размере 500 тыс. рублей ответственному за проверку цемзавода сотруднику Росприроднадзора.
Суд взял перерыв до 26 марта.
Пострадавшим от обстрелов предприятиям, а также белгородцам, которые лишились жилья, начислят финансовую помощь из федерального бюджета.
По информации губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, всего на помощь пострадавшим от атак Украины выделили 4,2 млрд рублей. Из этой суммы на возмещение потерь сельхозпроизводителям направят 1,8 млрд рублей, а субъектам малого и среднего предпринимательства — 700 млн рублей.
В Белгородской области уже утвердили порядок выплат субсидий пострадавшему бизнесу. О том, кто получит субсидии и сколько денег отправят каждому отдельному случаю, — в материале Бел.Ру. О порядке компенсаций после обстрелов также рассказали белгородским аграриям.
Заявки на выплаты начнут собирать с 3 марта, а отправлять денежные средства — с 7 марта.
Оставшиеся денежные средства с 20 марта начнут переводить тем белгородцам, которые не могут пользоваться собственным жильём. Предполагается, что эти деньги помогут им купить или построить новое жильё.