Смерть Рыжкова, признание Андросова, выплаты: о чём говорили белгородцы

Рыжков представлял Белгородскую область в Совфеде с 2003 года. Политик покинул должность спустя 20 лет работы — в сентябре 2023 года. Причиной стал его возраст. Однако Рыжков планировал продолжить работу в Совфеде, но в другом статусе.