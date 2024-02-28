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Published Сегодня, 12:44

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Updated Сегодня, 12:46

Похороны

Стало известно, когда и где похоронят экс-сенатора от Белгородской области Рыжкова

28 февраля 2024, 12:44
Фото: 1MI
Похороны

Николая Рыжкова могут похоронить 1 марта

По предварительным данным, отпевание и похороны состоятся 1 марта. Отпевание могут провести в храме Христа Спасителя. Эту информацию журналистам ТАСС сообщил источник.

Экс-сенатора Совфеда от Белгородской области Николая Рыжкова могут похоронить 1 марта. Отпевание, по предварительным данным, состоится в храме Христа Спасителя. Похоронят политика, вероятно, на Троекуровском кладбище.

О смерти Рыжкова стало известно сегодня, 28 февраля. Новость сообщила председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко.

Соболезнования семье Рыжкова уже выразили губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, а также бывший глава региона Евгений Савченко.

Николай Рыжков представлял Белгородскую область в Совфеде с 2003 года. В сентябре 2023 года политик решил сложить свои полномочия.

Рыжкову было 94 года.

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