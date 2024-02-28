Стало известно, когда и где похоронят экс-сенатора от Белгородской области Рыжкова

Posted Сегодня, 12:44
Published Сегодня, 12:44
Modified Сегодня, 12:46
Updated Сегодня, 12:46
Экс-сенатора Совфеда от Белгородской области Николая Рыжкова могут похоронить 1 марта. Отпевание, по предварительным данным, состоится в храме Христа Спасителя. Похоронят политика, вероятно, на Троекуровском кладбище.
О смерти Рыжкова стало известно сегодня, 28 февраля. Новость сообщила председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко.
Соболезнования семье Рыжкова уже выразили губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, а также бывший глава региона Евгений Савченко.
Николай Рыжков представлял Белгородскую область в Совфеде с 2003 года. В сентябре 2023 года политик решил сложить свои полномочия.
Рыжкову было 94 года.