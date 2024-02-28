«Скорбим со всеми белгородцами»: Гладков высказался о смерти экс-сенатора Рыжкова

28 февраля стало известно о смерти бывшего сенатора от Белгородской области Николая Рыжкова. Как отметил губернатор региона Вячеслав Гладков, 30 лет Николай Рыжков представлял интересы белгородцев сначала в Государственной Думе Федерального Собрания РФ, а затем — в Совете Федерации.