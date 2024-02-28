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Гладков назвал смерть Рыжкова невосполнимой утратой для Белгородской области

«Скорбим со всеми белгородцами»: Гладков высказался о смерти экс-сенатора Рыжкова

28 февраля 2024, 07:24
Фото: 1MI

Гладков назвал смерть Рыжкова невосполнимой утратой для Белгородской области

О смерти политика стало известно утром 28 февраля. Николай Рыжков представлял интересы белгородцев сначала в Госдуме, а затем — в Совете Федерации. Гладков выразил соболезнования семье политика.

28 февраля стало известно о смерти бывшего сенатора от Белгородской области Николая Рыжкова. Как отметил губернатор региона Вячеслав Гладков, 30 лет Николай Рыжков представлял интересы белгородцев сначала в Государственной Думе Федерального Собрания РФ, а затем — в Совете Федерации.

Невосполнимая утрата для всей Белгородской области, для всей нашей страны. Мои искренние соболезнования родным и близким этого выдающегося Человека. Скорбим вместе со всеми белгородцами…
Вячеслав Гладков

Напомним, что о смерти политика сообщила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

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#Общество#Белгородская область#Совет Федерации#Новости Белгорода#Николай рыжков#Белгород#Вячеслав Гладков#Алина Харина
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