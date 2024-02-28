«Скорбим со всеми белгородцами»: Гладков высказался о смерти экс-сенатора Рыжкова

Posted Сегодня, 07:24
Published Сегодня, 07:24
Modified Сегодня, 09:37
Updated Сегодня, 09:37
28 февраля стало известно о смерти бывшего сенатора от Белгородской области Николая Рыжкова. Как отметил губернатор региона Вячеслав Гладков, 30 лет Николай Рыжков представлял интересы белгородцев сначала в Государственной Думе Федерального Собрания РФ, а затем — в Совете Федерации.
Невосполнимая утрата для всей Белгородской области, для всей нашей страны. Мои искренние соболезнования родным и близким этого выдающегося Человека. Скорбим вместе со всеми белгородцами…
Вячеслав Гладков
Напомним, что о смерти политика сообщила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.