«Ушёл человек-эпоха»: скончался экс-сенатор Совфеда от Белгородской области Рыжков

Posted Сегодня, 06:34
Published Сегодня, 06:34
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Updated Сегодня, 06:37
Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко сообщила о смерти экс-сенатора Совфеда от Белгородской области Николая Рыжкова.
Он всегда искренне и глубоко переживал за дело, за результат. За людей. За страну. Всё пропускал через душу. <…> На всех этапах своего пути — от заводских цехов до Госплана и руководства Советом Министров СССР, — он был именно «человеком труда». И своим трудом заслужил почёт, уважение и, я уверена, достойное место в истории.
Валентина Матвиенко
Рыжков в возрасте 94 лет покинул должность сенатора Совфеда от Белгородской области. Он досрочно сложил свои полномочия 25 сентября 2023 года. Политик планировал продолжить работу в Совфеде, но в другом статусе.
Пост сенатора Николай Рыжков занимал с 2003 года. В рейтинге влиятельных белгородцев он ранее занял 41-е место.