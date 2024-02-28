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Николай Рыжков

«Ушёл человек-эпоха»: скончался экс-сенатор Совфеда от Белгородской области Рыжков

28 февраля 2024, 06:34
Фото: пресс-служба Совфеда
Николай Рыжков

Умер бывший сенатор от Белгородской области Николай Рыжков

О кончине политика сообщила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Николай Рыжков скончался на 95-м году жизни. Должность сенатора Совфеда от Белгородской области он покинул только в сентябре 2023 года.

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко сообщила о смерти экс-сенатора Совфеда от Белгородской области Николая Рыжкова.

Он всегда искренне и глубоко переживал за дело, за результат. За людей. За страну. Всё пропускал через душу. <…> На всех этапах своего пути — от заводских цехов до Госплана и руководства Советом Министров СССР, — он был именно «человеком труда». И своим трудом заслужил почёт, уважение и, я уверена, достойное место в истории.
Валентина Матвиенко

Рыжков в возрасте 94 лет покинул должность сенатора Совфеда от Белгородской области. Он досрочно сложил свои полномочия 25 сентября 2023 года. Политик планировал продолжить работу в Совфеде, но в другом статусе.

Пост сенатора Николай Рыжков занимал с 2003 года. В рейтинге влиятельных белгородцев он ранее занял 41-е место.

Стало известно, где продолжит работу экс-сенатор от Белгородской области Рыжков
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