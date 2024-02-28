Николай Рыжков: кем он был и как связан с Белгородской областью

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Сегодня, 28 февраля, стало известно о смерти экс-главы правительства СССР и бывшего сенатора от Белгородской области Николая Рыжкова. Он скончался в возрасте 94 лет. О смерти политика сообщила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.
Николай Рыжков родился 28 сентября 1929 года в Дылеевке Артёмовского округа Донецкой области (сейчас — ДНР) в шахтёрской семье. В 1950 году будущий сенатор окончил Краматорский машиностроительный техникум, в 1959 — Уральский политехнический институт им. Кирова по специальности «инженер-механик», пишет ТАСС.
С 1956 по 1991 год Рыжков был членом КПСС. С 1985 по 1990 год являлся председателем Совета министров СССР.
В 1991 году в ходе выборов президента РСФСР Рыжков занял второе место, уступив Борису Ельцину.
В 1995–1999 годах Николай Рыжков был депутатом Госдумы. А с сентября 2003 года по сентябрь 2023 года являлся сенатором в Совете Федерации, где представлял интересы Белгородской области.
Регион в Совете Федерации Николай Рыжков представлял с 2003 года. В 2023 году он досрочно сдал свой мандат. 25 сентября спикер Совфеда Валентина Матвиенко прекратила его полномочия.
Как впоследствии рассказывал сам Рыжков, причиной его ухода стал преклонный возраст. «Я посмотрел свой паспорт и сказал „хватит“», — ответил бывший сенатор. Он добавил, что всему рано или поздно приходит конец.
Однако, несмотря на сложение полномочий, Николай Рыжков собирался остаться в Совете Федерации. Политик выразил желание стать советником председателя Совфеда. Он планировал продолжать работу, но уже не в качестве сенатора.
В Кремле также оценили годы работы Рыжкова. Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, трудно переоценить вклад таких людей в развитие страны. По словам представителя Кремля, такими людьми можно только восхищаться и учить детей на их примере.
Добавим, что Николай Рыжков ранее вошёл в топ-100 влиятельных белгородцев, заняв в этом списке 41-е место.
О кончине Николая Рыжкова 28 февраля сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Она отметила, что политик «всегда искренне и глубоко переживал за дело, за результат, за людей и за страну». По её словам, своим трудом он заслужил почёт, уважение и достойное место в истории.
Невосполнимой утратой для Белгородской области смерть Рыжкова назвал губернатор Вячеслав Гладков. Глава региона выразил соболезнования семье экс-сенатора и добавил, что он был выдающимся человеком.