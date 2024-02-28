Николай Рыжков: кем он был и как связан с Белгородской областью

О кончине Николая Рыжкова 28 февраля сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Она отметила, что политик «всегда искренне и глубоко переживал за дело, за результат, за людей и за страну». По её словам, своим трудом он заслужил почёт, уважение и достойное место в истории.