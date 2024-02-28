«Рыжков и Белгородчина неразрывно связаны»: Савченко — о смерти экс-сенатора

Posted Сегодня, 11:39
Published Сегодня, 11:39
Modified Сегодня, 11:41
Updated Сегодня, 11:41
28 февраля стало известно о смерти экс-сенатора Николая Рыжкова.
Ушёл великий человек, государственный деятель, настоящий патриот, глубоко и искренне любящий нашу Родину — Россию, посвятивший всю свою жизнь служению ей. Масштаб его личности поражает — он уникален.
Евгений Савченко, экс-губернатор Белгородской области, сенатор Совета Федерации
Николай Рыжков отличался высочайшим профессионализмом, открытостью людям, внимательностью и поддержкой, подчеркнул Савченко. Экс-губернатор напомнил, что Рыжков работал на многих ответственных и высоких постах: руководил заводом «Уралмаш», был председателем Совета министров СССР, депутатом Госдумы и сенатором РФ.
«Николай Иванович Рыжков и Белгородчина более тридцати лет были неразрывно связаны — он последовательно выражал, отстаивал интересы и чаяния белгородцев», — добавил Евгений Савченко.
Также бывший губернатор Белгородской области отметил вклад Рыжкова в создание мемориального комплекса «Прохоровское поле — Третье ратное поле».
Ранее слова соболезнования выразил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Смерть Рыжкова он назвал невосполнимой утратой для региона.