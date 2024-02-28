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Евгений Савченко

«Рыжков и Белгородчина неразрывно связаны»: Савченко — о смерти экс-сенатора

28 февраля 2024, 11:39
Фото: страница Евгения Савченко в соцсети
Евгений Савченко

Евгений Савченко выразил соболезнования семье экс-сенатора Николая Рыжкова

28 февраля скончался бывший сенатор от Белгородской области Николай Рыжков. Евгений Савченко выразил соболезнования родным и близким политика.

28 февраля стало известно о смерти экс-сенатора Николая Рыжкова.

Ушёл великий человек, государственный деятель, настоящий патриот, глубоко и искренне любящий нашу Родину — Россию, посвятивший всю свою жизнь служению ей. Масштаб его личности поражает — он уникален.
Евгений Савченко, экс-губернатор Белгородской области, сенатор Совета Федерации

Николай Рыжков отличался высочайшим профессионализмом, открытостью людям, внимательностью и поддержкой, подчеркнул Савченко. Экс-губернатор напомнил, что Рыжков работал на многих ответственных и высоких постах: руководил заводом «Уралмаш», был председателем Совета министров СССР, депутатом Госдумы и сенатором РФ.

«Николай Иванович Рыжков и Белгородчина более тридцати лет были неразрывно связаны — он последовательно выражал, отстаивал интересы и чаяния белгородцев», — добавил Евгений Савченко.

Также бывший губернатор Белгородской области отметил вклад Рыжкова в создание мемориального комплекса «Прохоровское поле — Третье ратное поле».

Ранее слова соболезнования выразил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Смерть Рыжкова он назвал невосполнимой утратой для региона.

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#Общество#Белгородская область#Евгений Савченко#Сенатор#Новости Белгорода#Николай рыжков#Соболезнования#Белгород#Алина Харина
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