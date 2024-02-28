«Рыжков и Белгородчина неразрывно связаны»: Савченко — о смерти экс-сенатора

Николай Рыжков отличался высочайшим профессионализмом, открытостью людям, внимательностью и поддержкой, подчеркнул Савченко. Экс-губернатор напомнил, что Рыжков работал на многих ответственных и высоких постах: руководил заводом «Уралмаш», был председателем Совета министров СССР, депутатом Госдумы и сенатором РФ.