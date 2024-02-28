В мэрии Белгорода отреагировали на скандал с парковкой у онкологической поликлиники

В мэрии Белгорода в свою очередь ответили, что этот участок принадлежит на праве собственности области и предоставлен в пользование политехническому колледжу. Поэтому администрация не вправе распоряжаться данным земельным участком. Сейчас мэрия рассматривает возможные земельные участки для полигона колледжа, чтобы освободить участок возле поликлиники.