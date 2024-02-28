В мэрии Белгорода отреагировали на скандал с парковкой у онкологической поликлиники

Posted Сегодня, 14:42
Published Сегодня, 14:42
Modified Сегодня, 14:44
Updated Сегодня, 14:44
Возле онкологической поликлиники в Белгороде на днях произошёл скандал. Один из водителей отказывался сдавать назад, стоя на своей полосе. Другие авто заняли его полосу, чтобы объехать припаркованные машины возле поликлиники.
«По правилам ПДД водитель был прав, но как человек — нет, он один держал вереницу машин», — считают белгородцы.
Горожане предложили властям забрать учебный полигон, который находится возле больницы, и сделать там парковку. Парковка для персонала больницы, отмечают белгородцы, почти всегда пустая, но она находится за шлагбаумом.
В мэрии Белгорода в свою очередь ответили, что этот участок принадлежит на праве собственности области и предоставлен в пользование политехническому колледжу. Поэтому администрация не вправе распоряжаться данным земельным участком. Сейчас мэрия рассматривает возможные земельные участки для полигона колледжа, чтобы освободить участок возле поликлиники.
Также в мэрии посоветовали белгородцам при посещении онкобольницы пользоваться парковочными местами возле дома по ул. А. Невского 1а, напротив строения № 139 по пр. Богдана Хмельницкого и по улице Степной, между онкологическим диспансером и политехническим колледжем.