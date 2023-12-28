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Парковка

Подарок для водителей: в Белгороде платные парковки временно станут бесплатными

28 декабря 2023, 14:10
Фото: 1MI
Парковка

Парковки в Белгороде будут бесплатными в период новогодних праздников

Новость сообщили в группе «Парковки Белгорода». Горожан поздравили с приближающимися новогодними праздниками и объявили о временных бесплатных парковках.

Жителей Белгорода порадовали приятной новостью: на время новогодних праздников платные парковки будут работать в бесплатном режиме. Это коснётся парковок вдоль улично-дорожной сети с 30 декабря по 8 января 2024 года.

После праздничных выходных нарушителей парковки будут отлавливать новые комплексы SOVA-М. На их закупку и установку потратили 2 млн рублей, а работать они начнут до 31 декабря текущего года.

Ранее на сайте госзакупок появилась заявка на обслуживание платного парковочного пространства. В целом вместимость в Белгороде достигает 2304 парковочных места. Всего заказчик готов выделить на выполнение услуги почти 29,2 млн рублей.

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#Город#Новости Белгорода#Парковки#Платные парковки#Белгород#Александра Склярова
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