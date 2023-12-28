Подарок для водителей: в Белгороде платные парковки временно станут бесплатными

Posted Сегодня, 14:10
Published Сегодня, 14:10
Modified Сегодня, 14:12
Updated Сегодня, 14:12
Жителей Белгорода порадовали приятной новостью: на время новогодних праздников платные парковки будут работать в бесплатном режиме. Это коснётся парковок вдоль улично-дорожной сети с 30 декабря по 8 января 2024 года.
После праздничных выходных нарушителей парковки будут отлавливать новые комплексы SOVA-М. На их закупку и установку потратили 2 млн рублей, а работать они начнут до 31 декабря текущего года.
Ранее на сайте госзакупок появилась заявка на обслуживание платного парковочного пространства. В целом вместимость в Белгороде достигает 2304 парковочных места. Всего заказчик готов выделить на выполнение услуги почти 29,2 млн рублей.