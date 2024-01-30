Белгородка оставила авто во время тревоги и получила штраф за неправильную парковку

Posted Сегодня, 13:15
Published Сегодня, 13:15
Modified Сегодня, 13:17
Updated Сегодня, 13:17
Белгородка получила штраф за неправильную парковку во время работы сирены в городе. Теперь женщина просит списать этот штраф. По её мнению, его выписали незаконно.
24 января в районе 11:15 прозвучало предупреждение об опасности. В тот момент горожанка ехала по улице Пушкина. Тогда же зазвучала сирена, а на телефон пришло уведомление о ракетной опасности. Женщина решила действовать, согласно рекомендациям МЧС.
«По рекомендациям МЧС я припарковала машину и зашла в „Гармонию здоровья“ переждать опасность. Я встала под знаком, так как свободных мест в карманах [парковочных — прим. ред.] не было», — рассказывает горожанка.
Однако несмотря на то, что белгородка выполнила все рекомендации, она получила штраф. Теперь женщина хочет его списать, поскольку считает его незаконным.
«Сегодня пришёл штраф. Считаю, что его выписали незаконно, потому что искать карман для парковки в том районе можно долго, при этом рискуя жизнью. Как отменить этот штраф? Ведь нарушение было вынужденным», — интересуется белгородка.
Жительнице города ответили в оперштабе. В управлении региональной безопасности попросили её оставить контактные данные. После этого горожанка ответила, что считает, что никому не должны выписывать штрафы во время ракетной опасности.
«А вообще, анализируя мою ситуацию, я считаю, что во время ракетной опасности никому не должны выписывать штрафы, потому что, когда речь идёт о спасении жизни человека, требовать соблюдения ПДД неэтично», — заявила женщина.
На момент публикации на последний комментарий белгородки власти не отвечали.
Подобные истории случались с белгородцами и раньше. В 2022 году местная жительница пожаловалась губернатору Вячеславу Гладкову и попросила обратить внимание на Белгородское парковочное пространство. Женщина ждала окончания обстрела 12 октября, и штраф ей пришёл буквально за 10 минут. Авто белгородки было припарковано в течение получаса, когда работала система ПВО. Она добавила, что даже не думала, что ей может прийти штраф.
В мэрии тогда, к слову, горожанку не поддержали и отметили, что есть правила пользования платными парковками, утверждённые ещё в 2014 году. Женщина же ответила, что Белгород теперь живёт в другом ритме и сообщила, что обратится куда-нибудь ещё.
В январе текущего года белгородцы предложили отключить дорожные камеры из-за обстрелов. Жители региона считают, что их работа в приграничных районах в текущей обстановке неуместна. Глава областного минтранса ответил, что в этом нет необходимости, и добавил, что ГАИ идёт навстречу и аннулирует штрафы, полученные в ходе нештатных ситуаций.