Белгородка оставила авто во время тревоги и получила штраф за неправильную парковку

Подобные истории случались с белгородцами и раньше. В 2022 году местная жительница пожаловалась губернатору Вячеславу Гладкову и попросила обратить внимание на Белгородское парковочное пространство. Женщина ждала окончания обстрела 12 октября, и штраф ей пришёл буквально за 10 минут. Авто белгородки было припарковано в течение получаса, когда работала система ПВО. Она добавила, что даже не думала, что ей может прийти штраф.