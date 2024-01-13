Таковы пожелания арендатора: парковку возле «Ленты» в Белгороде не хотят исправлять

Ещё одна проблема, которую обнаружил наш читатель — северный выезд, который сам по себе с новой разметкой создаёт неудобство для тех, кто хочет попасть на главную дорогу, так ещё и используется грузовыми автомобилями для поставки товаров в магазин. Так, в одном месте собраны и легковые, и грузовые автомобили, и пешеходы.