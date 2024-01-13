Таковы пожелания арендатора: парковку возле «Ленты» в Белгороде не хотят исправлять

Posted Сегодня, 17:32
Published Сегодня, 17:32
Modified Сегодня, 17:32
Updated Сегодня, 17:32
По словам белгородца, который попросил его представить как Александр Гук, масштабная реконструкция улицы Щорса затронула парковочное пространство возле гипермаркета «Лента», и сделала круговое движение автомобилей по нему максимально неудобным. Причина — разметку просто развернули в другую сторону, из-за чего водителям теперь приходится «наворачивать» несколько кругов, прежде чем они смогут найти свободное место и припарковаться.
До реконструкции, по словам жителя Белгорода, движение на этой парковке было организовано таким образом, что водители могли въезжать через южный или северный въезд и, двигаясь по кругу, искать свободное место, где можно припарковаться. Если места не было, то круговой осмотр можно было завершить и сразу спуститься в подземный паркинг.
После того, как разметку изменили, рассказывает Александр, задачу водителям усложнили в разы. Круговое движение убрали, теперь по обеим сторонам парковки можно двигаться только в одном направлении. Из-за этого автомобили по несколько раз выезжают на улицу Щорса:
«По новой схеме таких кругов, в худшем случае, надо сделать три. При этом каждый раз придется выезжать на перекресток Губкина-Щорса, и, наконец, не найдя свободного места, въехать в подземный платный паркинг с третьего захода. А ведь раньше было достаточно одного круга».
Ещё одна проблема, которую обнаружил наш читатель — северный выезд, который сам по себе с новой разметкой создаёт неудобство для тех, кто хочет попасть на главную дорогу, так ещё и используется грузовыми автомобилями для поставки товаров в магазин. Так, в одном месте собраны и легковые, и грузовые автомобили, и пешеходы.
«Как говорил президент России: „Вы-то сами поняли, что натворили?“. Это одна из причин, почему белгородцы недовольны реконструкцией улицы Щорса, ведь в „Ленту“ приезжают люди со всего Белгорода», — отмечает Александр.
После того, как в августе 2022 года у этого выезда пострадал пешеход, Александр обратился в мэрию Белгорода с жалобой. Он предложил восстановить одностороннее круговое движение на парковке и отделить северный выезд, сделав его доступным только для грузовиков с товарами.
Но в мэрии жителю Белгорода ответили, что парковка на кадастровом участке, который арендует ООО «Лента», и движение на парковке было разработано «с учётом пожеланий арендатора». Отсюда изменение схемы движения и разметки невозможно.
Тогда белгородец обратился в УМВД. Ведомство ответило, что на место выезжали специалисты, которые по итогам проверки нарушений законодательства не увидели. В управлении по этому вопросу предложили обратиться в мэрию. Так замкнулся круг.