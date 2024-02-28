Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:06

Published Сегодня, 14:06

Modified Сегодня, 14:08

Updated Сегодня, 14:08

Волонтёры сообщили о смерти пропавшего 84-летнего белгородца

Под Белгородом нашли погибшим пропавшего перед праздниками мужчину

28 февраля 2024, 14:06
Фото: Изображение Midjourney

Волонтёры сообщили о смерти пропавшего 84-летнего белгородца

Пожилой мужчина жил в Прохоровке. О его местонахождении ничего не было известно с 21 февраля.

С 21 февраля в посёлке Прохоровка Белгородской области не могли найти 84-летнего мужчину. Спустя пять дней к поиску пенсионера подключились волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт».

Сегодня, 28 февраля, стало известно, что мужчину нашли мёртвым. Причину смерти не уточнили.

Отметим, что за начало 2024 года уже четверых пропавших мужчин нашли мёртвыми. Помимо жителя Прохоровки, скончались также 57-летний житель Старого Оскола, 76-летний житель Дальней Игуменки и 34-летний мужчина.

Пропавшего неделю назад мужчину нашли мёртвым
Узнать подробнее
Читайте также:
Погиб, защищая товарищей: в белгородской школе почтили память ещё двух участников СВОБурильщик под Белгородом погиб под завалом горной массыБелгородцы рассказали о трагедии на школьном стадионе, где погиб годовалый ребёнок
#Белгородская область#Происшествия#Лиза Алерт#Белгород#Пропал человек#Александра Склярова
Подпишитесь
«Пугал Тебекиным»: что рассказал об экс-мэре Сергиенко его бывший лучший друг на суде
Сегодня, 12:27
Встречаемся в «Кофе Вино»: как глава цемзавода в Белгороде давал взятку
Сегодня, 12:55
Самые «пожилые» районы Белгородской области
Сегодня, 12:07
Кто теперь будет отвечать в Белгороде за строительство и архитектуру?
Сегодня, 13:33
Пострадавшим от обстрелов предприятиям выплатят компенсации: кто и сколько получит
Сегодня, 13:22
Стало известно, когда и где похоронят экс-сенатора от Белгородской области Рыжкова
Сегодня, 12:44