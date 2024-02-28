Под Белгородом нашли погибшим пропавшего перед праздниками мужчину

Posted Сегодня, 14:06
Published Сегодня, 14:06
Modified Сегодня, 14:08
Updated Сегодня, 14:08
С 21 февраля в посёлке Прохоровка Белгородской области не могли найти 84-летнего мужчину. Спустя пять дней к поиску пенсионера подключились волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт».
Сегодня, 28 февраля, стало известно, что мужчину нашли мёртвым. Причину смерти не уточнили.
Отметим, что за начало 2024 года уже четверых пропавших мужчин нашли мёртвыми. Помимо жителя Прохоровки, скончались также 57-летний житель Старого Оскола, 76-летний житель Дальней Игуменки и 34-летний мужчина.