Бурильщик под Белгородом погиб под завалом горной массы

Posted Сегодня, 10:05
Published Сегодня, 10:05
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Updated Сегодня, 10:05
Государственная инспекция труда разберётся со смертельным случаем на Яковлевском ГОКе. В адрес ведомства поступило извещение о происшествии со смертельным исходом на предприятии.
Трагедия случилась 9 февраля. При выполнении работ в очистной заходке произошло обрушение горной массы с борта выработки. В результате бурильщик шпуров шестого разряда оказался под завалом горной массы. Тело мужчины обнаружил военизированный отряд горноспасательной части.
Верхне-Донское управление Ростехнадзора организовало комиссию по расследованию несчастного случая.
Ранее житель региона отсудил у колледжа 700 тыс. рублей за травму рук. Он работал на агрегате для сортирования и очистки семян, но травмировал пальцы обеих рук. Ответчики заявили, что травма произошла из-за прямого умысла истца и не является производственной. Тем не менее суд встал на сторону белгородца.