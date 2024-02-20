Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:05

Published Сегодня, 10:05

Modified Сегодня, 10:05

Updated Сегодня, 10:05

Рабочий

Бурильщик под Белгородом погиб под завалом горной массы

20 февраля 2024, 10:05
Фото: 1MI
Рабочий

Инспекция труда разберётся с гибелью рабочего в Белгородской области

Несчастный случай в Яковлевском ГОКе произошёл 9 февраля. При выполнении работ в очистной заходке произошло обрушение горной массы с борта выработки. Работник оказался под завалами. Вскоре его нашли погибшим, сообщили в региональной Госинспекции труда.

Государственная инспекция труда разберётся со смертельным случаем на Яковлевском ГОКе. В адрес ведомства поступило извещение о происшествии со смертельным исходом на предприятии.

Трагедия случилась 9 февраля. При выполнении работ в очистной заходке произошло обрушение горной массы с борта выработки. В результате бурильщик шпуров шестого разряда оказался под завалом горной массы. Тело мужчины обнаружил военизированный отряд горноспасательной части.

Верхне-Донское управление Ростехнадзора организовало комиссию по расследованию несчастного случая.

Ранее житель региона отсудил у колледжа 700 тыс. рублей за травму рук. Он работал на агрегате для сортирования и очистки семян, но травмировал пальцы обеих рук. Ответчики заявили, что травма произошла из-за прямого умысла истца и не является производственной. Тем не менее суд встал на сторону белгородца.

Сам виноват? Белгородца обвинили в намеренном повреждении обеих рук на производстве
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородка отсудила у детсада 250 тысяч рублей за несчастный случай с её ребёнкомВ Яковлевском ГОКе отказались назвать число несчастных случаев на предприятииВ Белгороде оштрафовали ИП из-за несчастного случая с рабочими в Новой жизни
#Белгородская область#Происшествия#Гибель рабочего#Белгород#Наталья Корявых#Яковлевский ГОК#Бурильщик
Подпишитесь
Миллиард туда, миллиард сюда: в «Агро-Белогорье» ответили на требования «Русагро»
Сегодня, 10:00
Места знать надо: рыбак, спасший белгородцев на Везёлке, поделился подробностями
Сегодня, 09:09
Снаряд прилетел во двор белгородцев: в результате взрыва есть разрушения
Сегодня, 11:39
ВС РФ уничтожили склад боеприпасов в Липцах, из которых били по Белгороду
Сегодня, 08:07
«Белгородэнерго» установил в регионе 7 тысяч светильников в 2023 году
Сегодня, 08:58
«Сегодня был ад»: белгородские учителя и родители — о первом дне «смешанной» учёбы
Сегодня, 07:57