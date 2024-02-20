Бурильщик под Белгородом погиб под завалом горной массы

Ранее житель региона отсудил у колледжа 700 тыс. рублей за травму рук. Он работал на агрегате для сортирования и очистки семян, но травмировал пальцы обеих рук. Ответчики заявили, что травма произошла из-за прямого умысла истца и не является производственной. Тем не менее суд встал на сторону белгородца.