Кто теперь будет отвечать в Белгороде за строительство и архитектуру?

Posted Сегодня, 13:33
Published Сегодня, 13:33
Modified Сегодня, 13:35
Updated Сегодня, 13:35
В мэрии Белгорода сообщили о кадровых перестановках. Стало известно, что на должность руководителя департамента строительства и архитектуры назначили Наталию Гикал. Соответствующее распоряжение подписал мэр Валентин Демидов.
Ранее стало известно о новых кадровых перестановках в Старом Осколе. Рамазан Янин покинул пост начальника управления по делам молодёжи по собственному желанию. И. о. руководителя стала Екатерина Деева. Ранее она работала главным специалистом по проектной деятельности ведомства.
В начале февраля в мэрии областного центра на должность руководителя департамента по развитию городских территорий назначили Ольгу Бирюкову. До этого она была замглавы указанного департамента. Место начальника в ведомстве было вакантным с июля 2022 года.