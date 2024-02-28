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Published Сегодня, 13:33

Modified Сегодня, 13:35

Updated Сегодня, 13:35

В Белгороде назначили нового главу департамента строительства и архитектуры

Кто теперь будет отвечать в Белгороде за строительство и архитектуру?

28 февраля 2024, 13:33
Фото: мэрия Белгорода

В Белгороде назначили нового главу департамента строительства и архитектуры

В горадминистрации сообщили о кадровых изменениях. На должность начальника департамента строительства и архитектуры назначили Наталию Гикал.

В мэрии Белгорода сообщили о кадровых перестановках. Стало известно, что на должность руководителя департамента строительства и архитектуры назначили Наталию Гикал. Соответствующее распоряжение подписал мэр Валентин Демидов.

Ранее стало известно о новых кадровых перестановках в Старом Осколе. Рамазан Янин покинул пост начальника управления по делам молодёжи по собственному желанию. И. о. руководителя стала Екатерина Деева. Ранее она работала главным специалистом по проектной деятельности ведомства.

В начале февраля в мэрии областного центра на должность руководителя департамента по развитию городских территорий назначили Ольгу Бирюкову. До этого она была замглавы указанного департамента. Место начальника в ведомстве было вакантным с июля 2022 года.

Стало известно о новых кадровых перестановках в Старом Осколе
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