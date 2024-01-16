Стало известно о кадровых перестановках в мэрии Белгорода

Posted Сегодня, 11:54
Published Сегодня, 11:54
Modified Сегодня, 11:56
Updated Сегодня, 11:56
Руководителем комитета финансов и бюджетных отношений администрации Белгорода стала Светлана Рулёва. Кадровые изменения опубликованы на официальном сайте мэрии.
Напомним, что Рулёва уже возглавляла комитет финансов мэрии Белгорода. В этой должности она работала с апреля 2019 года по 2022 год.
С 1 февраля 2022 года руководителем был Андрей Дятлов, Рулёва была его заместителем. В январе прошлого года стало известно, что Дятлов из-за истечения срока трудового договора покинул пост.
Напомним, что в ноябре 2023 года стало известно о назначении начальника управления ландшафтного дизайна и охраны окружающей среды мэрии Белгорода. Должность заняла Ирина Таирова. До неё руководителем была победительница проекта «Новое время» Елена Хромых.