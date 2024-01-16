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Posted Сегодня, 11:54

Published Сегодня, 11:54

Modified Сегодня, 11:56

Updated Сегодня, 11:56

Светлана Рулёва

Стало известно о кадровых перестановках в мэрии Белгорода

16 января 2024, 11:54
Фото: пресс-служба горсовета Белгорода
Светлана Рулёва

Комитету финансов и бюджетных отношений мэрии Белгорода подобрали главу

Спустя два года должность вновь заняла Светлана Рулёва. С 2019 года она возглавляла комитет, а с 2022-го была заместителем руководителя.

Руководителем комитета финансов и бюджетных отношений администрации Белгорода стала Светлана Рулёва. Кадровые изменения опубликованы на официальном сайте мэрии.

Напомним, что Рулёва уже возглавляла комитет финансов мэрии Белгорода. В этой должности она работала с апреля 2019 года по 2022 год.

С 1 февраля 2022 года руководителем был Андрей Дятлов, Рулёва была его заместителем. В январе прошлого года стало известно, что Дятлов из-за истечения срока трудового договора покинул пост.

Напомним, что в ноябре 2023 года стало известно о назначении начальника управления ландшафтного дизайна и охраны окружающей среды мэрии Белгорода. Должность заняла Ирина Таирова. До неё руководителем была победительница проекта «Новое время» Елена Хромых.

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