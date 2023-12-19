Кадровые перестановки: в администрации Старого Оскола сменились главы департаментов

Posted Сегодня, 07:17
Published Сегодня, 07:17
Modified Сегодня, 07:19
Updated Сегодня, 07:19
В администрации Старого Оскола — кадровые перестановки. Как сообщил глава городского округа Андрей Чесноков, замглавы по соцразвитию Светлана Халеева переходит на должность начальника департамента по организационно-аналитической и кадровой работе. Исполнять обязанности руководителя департамента по социальному развитию будет Лариса Бугримова.
Светлана Халеева курировала вопросы социального развития с февраля 2019 года. Она сменила на этой должности Светлану Востокову. До этого Халеева руководила местным управлением образования.
Чиновница ранее также просила прощения у старооскольцев после скандала с подарками для детей с ОВЗ на инклюзивном фестивале «Преодоление». В Сети жители региона жаловались на то, что организаторы не подготовили презенты победителям. Как писала Халеева, сложившаяся ситуация — вопиющая и недопустимая