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Администрация, фото тематическое

Кадровые перестановки: в администрации Старого Оскола сменились главы департаментов

19 декабря 2023, 07:17
Фото: 1MI
Администрация, фото тематическое

Чесноков объявил о кадровых перестановках в старооскольской администрации

Замглавы Старого Оскола по соцразвитию Светлана Халеева теперь будет начальником департамента по организационно-аналитической и кадровой работе. Ранее чиновница просила прощения у старооскольцев за скандальную историю с подарками для детей с ОВЗ на инклюзивном фестивале.

В администрации Старого Оскола — кадровые перестановки. Как сообщил глава городского округа Андрей Чесноков, замглавы по соцразвитию Светлана Халеева переходит на должность начальника департамента по организационно-аналитической и кадровой работе. Исполнять обязанности руководителя департамента по социальному развитию будет Лариса Бугримова.

Светлана Халеева курировала вопросы социального развития с февраля 2019 года. Она сменила на этой должности Светлану Востокову. До этого Халеева руководила местным управлением образования.

Чиновница ранее также просила прощения у старооскольцев после скандала с подарками для детей с ОВЗ на инклюзивном фестивале «Преодоление». В Сети жители региона жаловались на то, что организаторы не подготовили презенты победителям. Как писала Халеева, сложившаяся ситуация — вопиющая и недопустимая

У главы администрации Старого Оскола – новый заместитель
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#Белгородская область#Старый Оскол#Администрация#Назначение#Новости Старого Оскола#Чиновники#Кадровые перестановки#Наталья Корявых#Андрей чесноков#Светлана Халеева
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