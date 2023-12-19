Кадровые перестановки: в администрации Старого Оскола сменились главы департаментов

Чиновница ранее также просила прощения у старооскольцев после скандала с подарками для детей с ОВЗ на инклюзивном фестивале «Преодоление». В Сети жители региона жаловались на то, что организаторы не подготовили презенты победителям. Как писала Халеева, сложившаяся ситуация — вопиющая и недопустимая