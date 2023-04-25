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Одно одеяло на пятерых: Гладков прокомментировал подарок за победу в детском конкурсе

25 апреля 2023, 20:38
Фото: 1MI
Необычный подарок получили дети с ОВЗ, когда выиграли в конкурсе. Там им вручили одну грамоту и одно одеяло на пятерых, рассказала одна из родительниц.
Сюжет
Дети

В ходе вечернего прямого эфира губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ответил на комментарий одной из жительниц Старого Оскола.

Женщина написала, что дети с ограниченными возможностями здоровья участвовали в городском конкурсе и одержали там победу. Однако вместо обычных подарков, ребята получили одну грамоту и одно одеяло на пятерых.

Глава региона выяснил, что произошло, и согласился со словами белгородки.

К нашему позору оказалось, что Ваши слова – правда. Действительно, проходил городской этап конкурса и там увеличили количество участников. Но, на самом деле, конечно, стыдно. Детям, особенно тем, которые болеют, нужно дарить подарки – это помогает справиться с любой болезнью. Всех отругал, надеюсь, больше такого не повторится.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Детей с ОВЗ в Старом Осколе наградили за победу в конкурсе одним одеялом на пятерых
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#Александра Склярова#Детский конкурс#Подарок#Общество#Дети#Белгородская область#Старый Оскол#Вячеслав Гладков
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