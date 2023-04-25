Одно одеяло на пятерых: Гладков прокомментировал подарок за победу в детском конкурсе

Posted Сегодня, 20:38
Published Сегодня, 20:38
Modified Сегодня, 20:40
Updated Сегодня, 20:40
В ходе вечернего прямого эфира губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ответил на комментарий одной из жительниц Старого Оскола.
Женщина написала, что дети с ограниченными возможностями здоровья участвовали в городском конкурсе и одержали там победу. Однако вместо обычных подарков, ребята получили одну грамоту и одно одеяло на пятерых.
Глава региона выяснил, что произошло, и согласился со словами белгородки.
К нашему позору оказалось, что Ваши слова – правда. Действительно, проходил городской этап конкурса и там увеличили количество участников. Но, на самом деле, конечно, стыдно. Детям, особенно тем, которые болеют, нужно дарить подарки – это помогает справиться с любой болезнью. Всех отругал, надеюсь, больше такого не повторится.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области