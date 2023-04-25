Детей с ОВЗ в Старом Осколе наградили за победу в конкурсе одним одеялом на пятерых

Posted Сегодня, 13:28
Published Сегодня, 13:28
Modified Сегодня, 13:30
Updated Сегодня, 13:30
В Старом Осколе детей с ОВЗ обделили — за победу в конкурсе им вручили одну грамоту и одно одеяло на пятерых. Об этом в комментариях на странице губернатора написала мать одного из ребят.
По словам женщины, юные участники готовились к конкурсу, волновались. Она уточнила, что жюри не нашло возможности детей поощрить грамотой — дали одну на весь коллектив. В качестве подарка ребятам вручили одно одеяло на пятерых.
Оскольчанке ответил глава горокруга Андрей Чесноков. Чиновник утверждает, что памятные подарки и грамоты вручили каждому ребёнку. Тем не менее он написал, что «пожелания родителей детей, принимавших участие в фестивале, будут учтены в дальнейшем».