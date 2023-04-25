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Детей с ОВЗ в Старом Осколе наградили за победу в конкурсе одним одеялом на пятерых

25 апреля 2023, 13:28
Фото: 1MI
Детям за победу в конкурсе вручили одну грамоту и одно одеяло на пятерых. Об этом в комментариях на странице губернатора написала мать одного из ребят, заметило издание Go31.

В Старом Осколе детей с ОВЗ обделили — за победу в конкурсе им вручили одну грамоту и одно одеяло на пятерых. Об этом в комментариях на странице губернатора написала мать одного из ребят.

По словам женщины, юные участники готовились к конкурсу, волновались. Она уточнила, что жюри не нашло возможности детей поощрить грамотой — дали одну на весь коллектив. В качестве подарка ребятам вручили одно одеяло на пятерых.

Оскольчанке ответил глава горокруга Андрей Чесноков. Чиновник утверждает, что памятные подарки и грамоты вручили каждому ребёнку. Тем не менее он написал, что «пожелания родителей детей, принимавших участие в фестивале, будут учтены в дальнейшем».

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Старый Оскол#Андрей чесноков#Новости Старого Оскола#Общество#Дети с овз#Конкурс#Жалоба#Одеяло#Грамота
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