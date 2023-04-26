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Администрация Старого Оскола извинилась за одно одеяло на пятерых детей с ОВЗ

26 апреля 2023, 20:56
Фото: 1MI
Изначально отсутствие подарков на инклюзивном фестивале власти отрицали, но после того, как ситуацию подтвердил губернатор Белгородской области, замглавы СГО Светлана Халеева попросила у старооскольцев прощения как мать.

Замглавы администрации Старооскольского округа по социальному развитию Светлана Халеева прокомментировала скандальную историю с подарками для детей с ОВЗ на инклюзивном фестивале «Преодоление»». Она написала обращение не только как чиновник, но и как мать.

Ситуация, произошедшая 24 апреля на награждении призеров в нескольких конкурсных номинациях — вопиющая и недопустимая. Решения в отношении ответственных за мероприятие приняты. Безусловно, каждый участник должен быть отмечен дипломом и памятным сувениром. Лично поздравлю каждого участника творческих коллективов.
Светлана Халеева, замглавы СГО

Халева также поблагодарила детей, их родителей и руководителей коллективов за участие в мероприятии.

Напомним, в Старом Осколе прошёл инклюзивный фестиваль «Преодоление» для детей с ограниченными возможностями, после которого в сети разгорелся скандал из-за того, что организаторы не подготовили презенты победителям. Так, лидирующей команде за первое место в конкурсе вручили одну грамоту и одно одеяло на пятерых. Глава Старооскольского округа Андрей Чесноков отрицал такой уклад и заявлял, что подарки вручили каждому ребёнку. Но это оказалось не так.

Губернатор Вячеслав Гладков же позднее объяснил, что администрация действительно виновата: подарки получили лично не все. Это связано с резким увеличением количества участников в конкурсе. Тем не менее виновные, получили порцию критики в свой адрес от главы региона.

Одно одеяло на пятерых: Гладков прокомментировал подарок за победу в детском конкурсе
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#Артем Черненко#Дети-инвалиды#Старый Оскол#Светлана Халеева#Общество#Дети с овз#Фестиваль#Инклюзивный фестиваль#Инклюзия
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