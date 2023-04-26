Администрация Старого Оскола извинилась за одно одеяло на пятерых детей с ОВЗ

Напомним, в Старом Осколе прошёл инклюзивный фестиваль «Преодоление» для детей с ограниченными возможностями, после которого в сети разгорелся скандал из-за того, что организаторы не подготовили презенты победителям. Так, лидирующей команде за первое место в конкурсе вручили одну грамоту и одно одеяло на пятерых. Глава Старооскольского округа Андрей Чесноков отрицал такой уклад и заявлял, что подарки вручили каждому ребёнку. Но это оказалось не так.