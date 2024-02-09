«Огромный хлопок — и полетели окна»: белгородцы рассказали о разрушениях при атаке

Журналисты «Мира Белогорья» побывали на месте происшествия в посёлке Разумное и пообщались с местными жителями, у которых пострадали дом и машина. По словам женщины, сразу после взрыва у них разбились окна: «В этот момент я была на кухне с сыном. Хорошо, что мы были не на улице, а в доме».