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Posted 9 февраля, 08:43

Published 9 февраля, 08:43

Modified 9 февраля, 08:45

Updated 9 февраля, 08:45

Разрушения при обстреле в Разумном

«Огромный хлопок — и полетели окна»: белгородцы рассказали о разрушениях при атаке

9 февраля 2024, 08:43
Фото: кадр из видео «Мира Белогорья»
Разрушения при обстреле в Разумном

Белгородцы рассказали, как в их доме выбило окна при обстреле ВСУ

Вчера, 8 февраля, ВСУ атаковали Белгородский район: на подлёте к городу система ПВО сбила 12 воздушных целей. Никто из мирных жителей не пострадал, но в пострадавших домах в Разумном в момент атаки находились люди. Они поделились воспоминаниями о произошедшем.
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Обстрел

Журналисты «Мира Белогорья» побывали на месте происшествия в посёлке Разумное и пообщались с местными жителями, у которых пострадали дом и машина. По словам женщины, сразу после взрыва у них разбились окна: «В этот момент я была на кухне с сыном. Хорошо, что мы были не на улице, а в доме».

Глава администрации посёлка Разумное Михаил Борзых рассказал, что спецслужбы проверили территорию пострадавшего дома: находиться там безопасно. Сотрудники населённого пункта ещё вечером 8 февраля приступили к закрытию контура, позже планируется заменить стеклопакеты и приступить к ремонту автомобиля и дома.

Ещё один местный житель, у которого в доме выбило окна, рассказал, как услышал сильнейший взрыв. В тот момент дома мужчина был один с собакой — оба остались целы.

Напомним, что вчера в Разумном после воздушной атаки пострадали многоэтажный дом, 16 частных домов, 19 автомобилей, одно производственное помещение, гараж и хозпостройка.

За день обстрелов ранено шестеро белгородцев, пострадали 34 дома и 28 авто
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#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Разумное#Белгород#Обстрел#СВО#Разрушения#Обстрел ВСУ#Александра Склярова
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