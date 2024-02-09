«Огромный хлопок — и полетели окна»: белгородцы рассказали о разрушениях при атаке

Posted 9 февраля, 08:43
Published 9 февраля, 08:43
Modified 9 февраля, 08:45
Updated 9 февраля, 08:45
Журналисты «Мира Белогорья» побывали на месте происшествия в посёлке Разумное и пообщались с местными жителями, у которых пострадали дом и машина. По словам женщины, сразу после взрыва у них разбились окна: «В этот момент я была на кухне с сыном. Хорошо, что мы были не на улице, а в доме».
Глава администрации посёлка Разумное Михаил Борзых рассказал, что спецслужбы проверили территорию пострадавшего дома: находиться там безопасно. Сотрудники населённого пункта ещё вечером 8 февраля приступили к закрытию контура, позже планируется заменить стеклопакеты и приступить к ремонту автомобиля и дома.
Ещё один местный житель, у которого в доме выбило окна, рассказал, как услышал сильнейший взрыв. В тот момент дома мужчина был один с собакой — оба остались целы.
Напомним, что вчера в Разумном после воздушной атаки пострадали многоэтажный дом, 16 частных домов, 19 автомобилей, одно производственное помещение, гараж и хозпостройка.