Рэкетиры в Валуйках, цены на огурцы и выход с дистанта: итоги недели

31 января оперштабом было принято решение вывести белгородские школы с дистанционного обучения с 19 февраля. Это касается тех учреждений, которые расположены от границы дальше, чем на 20 км. И если раньше родители были обеспокоены тем, что на дистанте дети недостаточно защищены, то теперь, напротив, интересуются, почему решение о выводе в школы приняли так рано.