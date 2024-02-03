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такси

Рэкетиры в Валуйках, цены на огурцы и выход с дистанта: итоги недели

3 февраля 2024, 17:00
Фото: 1MI
такси
В регионе задержали преступную группу, которая вымогала деньги у таксистов за «крышу», белгородцы обеспокоены ценами на огурцы, с бизнесмена Зотова сняли запрет на выезд, министерства переезжают в новое здание, а детей приграничья вывели с дистанта. Подробнее — в итогах недели Бел.Ру.

Банда рэкетиров в Валуйском округе

Правоохранители задержали преступную группу в одном из муниципалитетов региона. Приезжие рэкетиры вымогали у таксистов деньги и «крышевали» пассажироперевозки. Действовали они ещё с августа 2023 года недалеко от воинской части в селе Солоти.

Каждый день банда прибывала на стоянку такси и вымогала у таксистов до 25% от стоимости поездок. Кто отказывался отдавать деньги — тем угрожали, применяли силу или отбирали ключи от рабочего авто.

В середине января на вымогателей завели уголовное дело, а в конце месяца троих из них задержали, двое попали под арест. Сообщается, что у фигурантов дома также нашли запрещённые вещества.

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650 рублей за килограмм

Жители Белгородской области жалуются на высокие цены на огурцы. Кто-то утверждает, что цена переваливает за 300 рублей/кг, а кто-то нашёл и более чем за 600. Но и это, как оказалось, не предел. По словам белгородцев, цены на огурцы в предпраздничные дни превышали порог 1000 рублей за килограмм.

Но ситуация не нова, в прошлом году с огурцами была та же история. Тогда Вячеслав Гладков утверждал, что огурцы, которые в магазинах стоят около 700 рублей, на местной ярмарке можно купить по 65 рублей.

В этом году на жалобы ответил министр сельского хозяйства Андрей Антоненко. По его словам, вырастить в Белгородской области огурцы без применения химических веществ и используя только экологичные методы — дороже, чем в южных регионах. Поэтому «своё» — не значит «дешевле».

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Новый дом для министерств

На неделе стало известно, что в недострой на улице Чапаева в Белгороде переедут некоторые министерства белгородского правительства. Здание планируют реконструировать, после чего туда «поселят» минцифры, минстрой, минспорт, минкульт и другие вместе с их подведомственными учреждениями. Разместят их там на постоянной основе.

Бел.Ру обратилось с запросом в правительство, чтобы узнать причины переезда. Там пояснили, что это поможет оперативнее решать вопросы, улучшит взаимодействие между министерствами и их «подведами», а также снизит бюджетные расходы на транспорт и разгрузит транспортные потоки в центре города.

В пример власти привели минстрой и его учреждения, которые расположены по шести разным адресам. Теперь они будут «сидеть» рядом.

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Зотову разрешили выезжать из России

В декабре владельцу «Агро-Белогорье» запретили покидать территорию РФ. Предположительно, запрет был связан с разбирательствами трёх владельцев группы компаний. Один из учредителей — «Русагро» — подал два иска на Ларису Ковалёву и Владимира Зотова, а также на саму ГК. Пока арбитражный суд только рассматривает эти иски, но также в декабре на доли Ковалёвой и Зотова, а это 77,5%, был наложен арест.

Сегодня стало известно, что с Зотова сняли запрет на выезд из России ещё 19 января. Причина — сотрудник службы приставов преждевременно вынес постановление о запрете и не уведомил об этом надлежащим образом. Теперь бизнесмен сможет выехать с территории РФ, когда соответствующий документ передадут в погранслужбу ФСБ.

С Владимира Зотова сняли запрет на выезд из России
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Возврат на «очку»

31 января оперштабом было принято решение вывести белгородские школы с дистанционного обучения с 19 февраля. Это касается тех учреждений, которые расположены от границы дальше, чем на 20 км. И если раньше родители были обеспокоены тем, что на дистанте дети недостаточно защищены, то теперь, напротив, интересуются, почему решение о выводе в школы приняли так рано.

Пока до выхода на очное обучение остаётся больше двух недель, комментарий по ситуации дал министр образования региона Андрей Милёхин. Он напомнил, что родители могут оставить своих детей на дистанте, именно для этого оперштаб принял решение заранее. Это время, по словам министра, дано на то, чтобы родители взвешенно подошли к выбору формата обучения.

При этом семьи в любой момент могут передумать и сменить формат с «очки» на «дистанционку» и обратно, а также выбрать период — от четверти до конца года.

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