Вячеслав Гладков объяснил, почему стоимость огурцов за килограмм достигает 650 рублей

Напомним, что со вчерашнего дня многие белгородцы возмущаются большой стоимостью огурцов в городских магазинах. Например, в «Фермере» цена за килограмм составляет 510 рублей. На жалобы жителей отреагировали в городской администрации и сообщили, что белгородская прокуратура проверит законность повышения цен.