Вячеслав Гладков объяснил, почему стоимость огурцов за килограмм достигает 650 рублей

Posted Сегодня, 20:11
Published Сегодня, 20:11
Modified Сегодня, 20:13
Updated Сегодня, 20:13
Возмущённые стоимостью огурцов белгородцы обратились к губернатору области в вечернем прямом эфире. Они поинтересовались у главы региона, почему цены на огурцы взлетели до 650 рублей за килограмм.
Да, действительно, в некоторых магазинах огурцы продаются за 700 рублей. Но самые дешёвые можно приобрести на Центральном рынке: там их цена за килограмм — 65 рублей. Да, они немного поменьше, может, пупырышков нет красивых, но за такую цену купить огурцы можно. По 199 рублей продаются в «Пятёрочке», «Ленте». Цена разная, установить одну я права не имею. Сейчас ещё нет тепличных огурцов, поэтому нехорошие люди подняли цены.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, что со вчерашнего дня многие белгородцы возмущаются большой стоимостью огурцов в городских магазинах. Например, в «Фермере» цена за килограмм составляет 510 рублей. На жалобы жителей отреагировали в городской администрации и сообщили, что белгородская прокуратура проверит законность повышения цен.