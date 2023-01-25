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Posted Сегодня, 20:11

Published Сегодня, 20:11

Modified Сегодня, 20:13

Updated Сегодня, 20:13

Вячеслав Гладков объяснил, почему стоимость огурцов за килограмм достигает 650 рублей

25 января 2023, 20:11
Фото: 1MI
Также глава региона рассказал в прямом эфире, где белгородцы могут приобрести дешёвые огурцы.

Возмущённые стоимостью огурцов белгородцы обратились к губернатору области в вечернем прямом эфире. Они поинтересовались у главы региона, почему цены на огурцы взлетели до 650 рублей за килограмм.

Да, действительно, в некоторых магазинах огурцы продаются за 700 рублей. Но самые дешёвые можно приобрести на Центральном рынке: там их цена за килограмм — 65 рублей. Да, они немного поменьше, может, пупырышков нет красивых, но за такую цену купить огурцы можно. По 199 рублей продаются в «Пятёрочке», «Ленте». Цена разная, установить одну я права не имею. Сейчас ещё нет тепличных огурцов, поэтому нехорошие люди подняли цены.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, что со вчерашнего дня многие белгородцы возмущаются большой стоимостью огурцов в городских магазинах. Например, в «Фермере» цена за килограмм составляет 510 рублей. На жалобы жителей отреагировали в городской администрации и сообщили, что белгородская прокуратура проверит законность повышения цен.

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#Александра Склярова#Огурцы#Повышение цен#Экономика#Губернатор#Новости Белгорода#Белгородская область#Вячеслав Гладков
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