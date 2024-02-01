140 миллионов потратят на капремонт детской музыкальной школы в Белгороде

Более 2,25 млрд рублей в этому году администрация планирует потратить на капремонт восьми школ, гимназий и лицеев Белгорода. И отдельно 140 млн 26 тыс. рублей выделили на ремонт детской музыкальной школы №1, который по проекту охватит всё здание. Все работы планируют завершить в этом году.