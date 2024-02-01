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Published Сегодня, 09:47

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школа

140 миллионов потратят на капремонт детской музыкальной школы в Белгороде

1 февраля 2024, 09:47
Фото: 1MI
школа
На оперативном совещании в мэрии Белгорода обсудили капитальный ремонт учреждений образования в 2024 году. Среди них и общеобразовательные школы, и дополнительное образование.
Сюжет
Дети

Более 2,25 млрд рублей в этому году администрация планирует потратить на капремонт восьми школ, гимназий и лицеев Белгорода. И отдельно 140 млн 26 тыс. рублей выделили на ремонт детской музыкальной школы №1, который по проекту охватит всё здание. Все работы планируют завершить в этом году.

Напомним, на ремонт музыкальной школы в Старом Осколе выделили 25 млн рублей. На эти деньги там проводили глобальную реставрацию, так как учреждение располагается в здании-объекте культурного наследия 1917 года постройки.

Детская музыкальная школа №1 в БелгородеДетская музыкальная школа №1 в Белгороде
Детская музыкальная школа №1 в Белгороде
Фото: администрация Белгорода
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