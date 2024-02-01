140 миллионов потратят на капремонт детской музыкальной школы в Белгороде

Posted Сегодня, 09:47
Published Сегодня, 09:47
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Updated Сегодня, 09:49
Более 2,25 млрд рублей в этому году администрация планирует потратить на капремонт восьми школ, гимназий и лицеев Белгорода. И отдельно 140 млн 26 тыс. рублей выделили на ремонт детской музыкальной школы №1, который по проекту охватит всё здание. Все работы планируют завершить в этом году.
Напомним, на ремонт музыкальной школы в Старом Осколе выделили 25 млн рублей. На эти деньги там проводили глобальную реставрацию, так как учреждение располагается в здании-объекте культурного наследия 1917 года постройки.