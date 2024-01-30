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Published Сегодня, 07:35

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Огурцы

«Мы не на Чукотке живём»: белгородцы вновь шокированы ценами на огурцы

30 января 2024, 07:35
Фото: 1MI
Огурцы

Белгородцы жалуются на дорогостоящие огурцы

В торговых точках заметили огурцы стоимостью более 300 рублей за килограмм. Однако это не предел: белгородцы утверждают, что местные овощи стоят дороже 600 рублей. Однако, как объяснил министр сельского хозяйства региона, в этом есть логика.

По традиции зимой белгородцы вновь удивляются ценам на огурцы. Одна жительница региона утверждает, что овощи стоят дороже 300 рублей за килограмм. В подтверждение она прикрепила фото, сделанное в торговой точке.

Однако это далеко не предел. Другая жительница региона пишет, что разуменские огурцы стоят 650 рублей за килограмм, а в праздничные дни цена на них превышала тысячу рублей. «Мы не на Чукотке живём», — удивляется белгородка.

Однако в разнице цен на местную и привозную продукцию, как оказалось, есть логика. Её объяснил министр сельского хозяйства региона Андрей Антоненко.

Учитывая климатические условия выращивания овощной продукции, а также экологичные методы производства без применения химических ускорителей роста, себестоимость белгородских овощей выше, чем выращенных в южных регионах страны.
Андрей Антоненко

Чиновник добавил, что в Белгородской области можно найти огурцы разной ценовой категории.

Жалобы на дорогие огурцы появляются в регионе уже не первую зиму. В минувшем году их стоимость тоже взлетала до 700 рублей за килограмм. Тогда прокуратура грозилась проверить законность повышения цен.

Цены на огурцы в Белгородской областиЦены на огурцы в Белгородской области
Цены на огурцы в Белгородской области
Фото: страница губернатора в соцсети
Почему в Белгородской области подорожали огурцы в 2023 году?
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#Общество#Белгородская область#Цены#Новости Белгорода#Огурцы#Белгород#Александра Склярова
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