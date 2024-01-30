«Мы не на Чукотке живём»: белгородцы вновь шокированы ценами на огурцы

Posted Сегодня, 07:35
Published Сегодня, 07:35
Modified Сегодня, 07:37
Updated Сегодня, 07:37
По традиции зимой белгородцы вновь удивляются ценам на огурцы. Одна жительница региона утверждает, что овощи стоят дороже 300 рублей за килограмм. В подтверждение она прикрепила фото, сделанное в торговой точке.
Однако это далеко не предел. Другая жительница региона пишет, что разуменские огурцы стоят 650 рублей за килограмм, а в праздничные дни цена на них превышала тысячу рублей. «Мы не на Чукотке живём», — удивляется белгородка.
Однако в разнице цен на местную и привозную продукцию, как оказалось, есть логика. Её объяснил министр сельского хозяйства региона Андрей Антоненко.
Учитывая климатические условия выращивания овощной продукции, а также экологичные методы производства без применения химических ускорителей роста, себестоимость белгородских овощей выше, чем выращенных в южных регионах страны.
Андрей Антоненко
Чиновник добавил, что в Белгородской области можно найти огурцы разной ценовой категории.
Жалобы на дорогие огурцы появляются в регионе уже не первую зиму. В минувшем году их стоимость тоже взлетала до 700 рублей за килограмм. Тогда прокуратура грозилась проверить законность повышения цен.