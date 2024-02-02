С Владимира Зотова сняли запрет на выезд из России

Posted Сегодня, 12:07
Published Сегодня, 12:07
Modified Сегодня, 12:10
Updated Сегодня, 12:10
Белгородскому бизнесмену и владельцу «Агро-Белогорья» Владимиру Зотову разрешили выезжать за пределы РФ. В декабре прошлого года судебный пристав — исполнитель вынес постановление о временном запрете предпринимателю покидать страну. По данным Бел.Ру, этот запрет сняли 19 января 2024 года.
Как оказалось, причиной стали ненадлежащее уведомление и преждевременное вынесение постановления со стороны сотрудника службы приставов. Владелец «Агро-Белогорья» сможет свободно выезжать из страны, когда документ об отмене ограничения поступит в погранслужбу ФСБ.
Добавим, что ограничения, предположительно, были связаны со спорами владельцев белгородского холдинга Владимира Зотова и Ларисы Ковалёвой с компанией «Русагро». Арбитражный суд пока рассматривает два иска от ГК «Русагро» как к руководству, так и к самому «Агро-Белогорью».
В декабре стало известно, что суд наложил арест на доли владельцев 77,5% ГК «Агро-Белогорье» по иску от «Русагро». Холдинг попытался обжаловать решение, но судья рассмотрела апелляционную жалобу и отклонила её.