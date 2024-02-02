С Владимира Зотова сняли запрет на выезд из России

Добавим, что ограничения, предположительно, были связаны со спорами владельцев белгородского холдинга Владимира Зотова и Ларисы Ковалёвой с компанией «Русагро». Арбитражный суд пока рассматривает два иска от ГК «Русагро» как к руководству, так и к самому «Агро-Белогорью».