Ещё 138 млн рублей выделят на ремонт малой Богданки в Белгороде

А мы напомним, что в ходе предыдущих этапов на реконструкцию дороги выделяли сначала 76,4 млн рублей, а потом к этой сумме добавилось ещё 45 миллионов. Но в итоге с наступлением осени и выпадением осадков на проспекте поплыли ливнёвки, в итоге последние остались сухими, а автомобили белгородцев «плавали» по дороге.