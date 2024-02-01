Ещё 138 млн рублей выделят на ремонт малой Богданки в Белгороде

Posted Сегодня, 13:18
Published Сегодня, 13:18
Modified Сегодня, 13:20
Updated Сегодня, 13:20
138 млн 100 тысяч рублей выделили на ремонт участка протяжённостью 2,3 км от улицы Гагарина до улицы Урожайная. Работы на малой Богданке планируют завершить уже в этом году. Дорожники заменят бортовые камни, уложат новое покрытие и установят новые опоры освещения.
А мы напомним, что в ходе предыдущих этапов на реконструкцию дороги выделяли сначала 76,4 млн рублей, а потом к этой сумме добавилось ещё 45 миллионов. Но в итоге с наступлением осени и выпадением осадков на проспекте поплыли ливнёвки, в итоге последние остались сухими, а автомобили белгородцев «плавали» по дороге.