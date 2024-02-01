Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:18

Published Сегодня, 13:18

Modified Сегодня, 13:20

Updated Сегодня, 13:20

Ремонт дороги

Ещё 138 млн рублей выделят на ремонт малой Богданки в Белгороде

1 февраля 2024, 13:18
Фото: 1MI
Ремонт дороги
Сумму потратят на третий этап капитального ремонта дороги, который начали в 2023 году. Об этом сообщили на оперативном совещании в мэрии Белгорода.

138 млн 100 тысяч рублей выделили на ремонт участка протяжённостью 2,3 км от улицы Гагарина до улицы Урожайная. Работы на малой Богданке планируют завершить уже в этом году. Дорожники заменят бортовые камни, уложат новое покрытие и установят новые опоры освещения.

А мы напомним, что в ходе предыдущих этапов на реконструкцию дороги выделяли сначала 76,4 млн рублей, а потом к этой сумме добавилось ещё 45 миллионов. Но в итоге с наступлением осени и выпадением осадков на проспекте поплыли ливнёвки, в итоге последние остались сухими, а автомобили белгородцев «плавали» по дороге.

Читайте также:
В Белгороде продолжат ремонт малой Богданки140 миллионов потратят на капремонт детской музыкальной школы в БелгородеЧетыре авто в Белгороде были полностью уничтожены, мэрия не может найти хозяев
#Белгородская область#Дорога#Автомобили#Ремонт дорог#Капитальный ремонт#Новости Белгорода#Мэрия#Белгород#Екатерина Никулина#Улица Гагарина#Малая богданка#Улица Урожайная
Подпишитесь
Школа пострадала при новом обстреле Белгородской области
Сегодня, 13:59
Бывший гендиректор белгородского цемзавода предстанет перед судом
Сегодня, 14:58
Белгородские министерства переедут в недострой на Левобережье: когда и почему?
Сегодня, 12:10
К очно-заочному формату обучения с 19 февраля вернут 120 белгородских школ
Сегодня, 14:45
ВСУ атаковали белгородское село: последствия устранят после согласования с Минобороны
Сегодня, 13:42
В БГТУ им. Шухова прошла подготовка ко Всемирному фестивалю молодёжи
Сегодня, 11:35