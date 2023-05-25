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На реконструкцию малой Богданки в Белгороде потратят ещё 45 млн рублей

25 мая 2023, 10:48
Фото: Bel.ru
ремонт малой Богданки в Белгороде
Появилась закупка, согласно которой на участке проведут второй этап ремонтных работ. Начать планируют в январе 2024 года, а закончить — к апрелю.

Речь идёт о ремонте малого проезда проспекта Богдана Хмельницкого от Белгородского проспекта до улицы Урожайной. От подрядчика потребуется провести подготовительные работы, ремонт асфальтобетонного покрытия и тротуаров. Установить бортовые камни, водоотвод, светофоры и фонари, а также озеленить территорию.

На проект выделят 45 млн рублей. Финансирование осуществляется из городского бюджета. Компания, которая займётся реконструкцией, ещё не выбрана.

Ранее мы рассказывали, как преобразится малый проезд проспекта Б.Хмельницкого. Работы над которым завершат до 15 июня.

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