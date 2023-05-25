На реконструкцию малой Богданки в Белгороде потратят ещё 45 млн рублей

Речь идёт о ремонте малого проезда проспекта Богдана Хмельницкого от Белгородского проспекта до улицы Урожайной. От подрядчика потребуется провести подготовительные работы, ремонт асфальтобетонного покрытия и тротуаров. Установить бортовые камни, водоотвод, светофоры и фонари, а также озеленить территорию.