В Белгороде после миллионной реконструкции «поплыли» ливнёвки

Posted Сегодня, 09:22
Published Сегодня, 09:22
Modified Сегодня, 09:47
Updated Сегодня, 09:47
Фотографиями после дождя поделился белгородец в Telegram-канале «Электромир Максимова». На малой Богданке в этом году начали проводить реконструкцию более чем за 120 млн рублей. Как итог — ливнёвки «не сработали» и дорогу затопило после сильного дождя.
А на дороге возле НИУ «БелГУ» ливнёвки вообще остались сухими, так как находятся по уровню выше, чем нужно.
В феврале на реконструкцию малой Богданки планировали выделить 76,4 млн рублей. На эти деньги планировали отремонтировать участок дороги от Белгородского проспекта до улицы Урожайной. А в мае к этой сумме добавилось ещё 45 миллионов. Осенью стало известно, что дорогу по другим участкам продолжат реконструировать только в 2024 году.