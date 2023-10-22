В Белгороде после миллионной реконструкции «поплыли» ливнёвки

В феврале на реконструкцию малой Богданки планировали выделить 76,4 млн рублей. На эти деньги планировали отремонтировать участок дороги от Белгородского проспекта до улицы Урожайной. А в мае к этой сумме добавилось ещё 45 миллионов. Осенью стало известно, что дорогу по другим участкам продолжат реконструировать только в 2024 году.