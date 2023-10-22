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Published Сегодня, 09:22

Modified Сегодня, 09:47

Updated Сегодня, 09:47

Затопленная дорога

В Белгороде после миллионной реконструкции «поплыли» ливнёвки

22 октября 2023, 09:22
Фото: t.me/el_daimmax
Затопленная дорога
Два дня в областном центре шли сильные дожди. После этого белгородцы заметили, что на малой Богданке, где в этом году сделали реконструкцию, затопило проезды.

Фотографиями после дождя поделился белгородец в Telegram-канале «Электромир Максимова». На малой Богданке в этом году начали проводить реконструкцию более чем за 120 млн рублей. Как итог — ливнёвки «не сработали» и дорогу затопило после сильного дождя.

Затопленные дороги в БелгородеЗатопленные дороги в Белгороде
Затопленные дороги в БелгородеЗатопленные дороги в Белгороде
Затопленные дороги в Белгороде
Фото: t.me/el_daimmax

А на дороге возле НИУ «БелГУ» ливнёвки вообще остались сухими, так как находятся по уровню выше, чем нужно.

Вода на дороге в БелгородеВода на дороге в Белгороде
Вода на дороге в БелгородеВода на дороге в Белгороде
Вода на дороге в Белгороде
Фото: t.me/el_daimmax

В феврале на реконструкцию малой Богданки планировали выделить 76,4 млн рублей. На эти деньги планировали отремонтировать участок дороги от Белгородского проспекта до улицы Урожайной. А в мае к этой сумме добавилось ещё 45 миллионов. Осенью стало известно, что дорогу по другим участкам продолжат реконструировать только в 2024 году.

Обновлять малую Богданку в Белгороде продолжат только в 2024 году
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#Реконструкция#Новости Белгорода#Белгород#Екатерина Никулина#Ливневые канализации#Проблемы с дорогами
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