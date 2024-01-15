В Белгороде продолжат ремонт малой Богданки

Малую Богданку в Белгороде отремонтируют по нацпроекту

В этом году в областном центре реконструируют участок малого проезда проспекта Богдана Хмельницкого от улицы Гагарина до Урожайной. Планируется ещё организовать дополнительный проезд с малой Богданки на основную дорогу в районе бывшего троллейбусного управления, сообщили в мэрии.