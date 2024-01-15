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Ремонт дороги

В Белгороде продолжат ремонт малой Богданки

15 января 2024, 07:34
Фото: 1MI
Ремонт дороги

Малую Богданку в Белгороде отремонтируют по нацпроекту

В этом году в областном центре реконструируют участок малого проезда проспекта Богдана Хмельницкого от улицы Гагарина до Урожайной. Планируется ещё организовать дополнительный проезд с малой Богданки на основную дорогу в районе бывшего троллейбусного управления, сообщили в мэрии.
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Дороги

В мэрии Белгорода поделились подробностями дальнейшей реконструкции малого проезда проспекта Богдана Хмельницкого. В 2024 году отремонтируют участок от улицы Гагарина до Урожайной.

Дорожникам нужно заменить бортовые камни, провести фрезерование старого асфальтобетона и уложить новое покрытие из щебёночно-мастичного асфальтобетона, установить новые опоры освещения. Также запланирована модернизация светофоров на перекрёстке Железнякова — Студенческая.

Кроме того, в городе собираются организовать дополнительный выезд с малой Богданки на основную дорогу. Сделают это в районе бывшего троллейбусного управления. Там же должен появиться светофор.

Добавим, что в прошлом году в Белгороде обновили малую Богданку от Белгородского проспекта до улицы Гагарина. Работы ведутся по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Напомним, третий этап ремонта малого проезда Богдана Хмельницкого обойдётся в 138 млн рублей. Заказчиком выступало городское управление капитального строительства. Завершить работы должны не позже 15 июля 2024 года.

Третий этап ремонта малой Богданки в Белгороде обойдётся в 138 млн рублей
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