В Белгороде продолжат ремонт малой Богданки

Posted Сегодня, 07:34
Published Сегодня, 07:34
Modified Сегодня, 07:36
Updated Сегодня, 07:36
В мэрии Белгорода поделились подробностями дальнейшей реконструкции малого проезда проспекта Богдана Хмельницкого. В 2024 году отремонтируют участок от улицы Гагарина до Урожайной.
Дорожникам нужно заменить бортовые камни, провести фрезерование старого асфальтобетона и уложить новое покрытие из щебёночно-мастичного асфальтобетона, установить новые опоры освещения. Также запланирована модернизация светофоров на перекрёстке Железнякова — Студенческая.
Кроме того, в городе собираются организовать дополнительный выезд с малой Богданки на основную дорогу. Сделают это в районе бывшего троллейбусного управления. Там же должен появиться светофор.
Добавим, что в прошлом году в Белгороде обновили малую Богданку от Белгородского проспекта до улицы Гагарина. Работы ведутся по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».
Напомним, третий этап ремонта малого проезда Богдана Хмельницкого обойдётся в 138 млн рублей. Заказчиком выступало городское управление капитального строительства. Завершить работы должны не позже 15 июля 2024 года.