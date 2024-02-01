Белгородцы могут пожаловаться на грязные автобусы, но не на все

Для белгородцев создали канал для жалоб на состояние общественного транспорта. Принимать их будут только по тем автобусам, которые в регион поставила Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК). Определить, относится ли автобус к ГТЛК, можно по специальной наклейке на кузове.