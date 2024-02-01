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Posted Сегодня, 13:27

Published Сегодня, 13:27

Modified Сегодня, 13:29

Updated Сегодня, 13:29

Автобус

Белгородцы могут пожаловаться на грязные автобусы, но не на все

1 февраля 2024, 13:27
Фото: Изображение Midjourney
Автобус

Белгородцам открыли канал для жалоб на грязные автобусы

Жители Белгородской области теперь могут пожаловаться на состояние и качество уборки общественного транспорта. Сообщения о нарушениях будут принимать по электронной почте. Об этом сообщили в официальной группе Единой транспортной компании (ЕТК).

Для белгородцев создали канал для жалоб на состояние общественного транспорта. Принимать их будут только по тем автобусам, которые в регион поставила Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК). Определить, относится ли автобус к ГТЛК, можно по специальной наклейке на кузове.

Обратиться на горячую линию можно по электронной почте ГТЛК. В сообщении нужно будет указать информацию о неисправном или грязном автобусе, приложить фотографию или видеозапись с нарушением, а также указать город, номер маршрута и государственный номер транспортного средства.

Все полученные сообщения передадут перевозчикам, обслуживающим соответствующие маршруты.

Напомним, что в 2020 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» ГТЛК передала Белгородской области 65 автобусов.

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#Общество#Белгородская область#Горячая линия#Автобусы#Новости Белгорода#Белгород#ЕТК#Александра Склярова
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