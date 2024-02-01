Белгородцы могут пожаловаться на грязные автобусы, но не на все

Posted Сегодня, 13:27
Published Сегодня, 13:27
Modified Сегодня, 13:29
Updated Сегодня, 13:29
Для белгородцев создали канал для жалоб на состояние общественного транспорта. Принимать их будут только по тем автобусам, которые в регион поставила Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК). Определить, относится ли автобус к ГТЛК, можно по специальной наклейке на кузове.
Обратиться на горячую линию можно по электронной почте ГТЛК. В сообщении нужно будет указать информацию о неисправном или грязном автобусе, приложить фотографию или видеозапись с нарушением, а также указать город, номер маршрута и государственный номер транспортного средства.
Все полученные сообщения передадут перевозчикам, обслуживающим соответствующие маршруты.
Напомним, что в 2020 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» ГТЛК передала Белгородской области 65 автобусов.