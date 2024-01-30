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Скорая

Две женщины за день пострадали в Белгороде: одна в автобусе, вторая — у больницы

30 января 2024, 08:20
Фото: 1MI
Скорая

Две женщины пострадали в ДТП в Белгороде

В первом случае на белгородку наехало авто у областной больницы. В результате второго происшествия пенсионерка упала в автобусе из-за резкого торможения: авария произошла в районе ж/д вокзала. Обе женщины получили травмы, сообщили в региональном УМВД.
Сюжет
ДТП

В Белгороде за минувший день в ДТП пострадали две женщины. В 14:50 около областной больницы по улице Некрасова УАЗ задним ходом наехал на 54-летнюю женщину. Она шла по проезжей части межкорпусного проезда. Сообщается, что перед движением задним ходом водитель не убедился в безопасности манёвра.

Вечером 29 января дня в районе ж/д вокзала в автобусе ЛиАЗ упала 69-летняя пассажирка. Произошло это из-за того, что транспорт резко затормозил.

Ранее на участке дороги Белгород — Шебекино — Волоконовка 60-летний водитель автобуса не справился с управлением, маршрутка вылетела в кювет. Водитель погиб на месте, шестеро пассажиров получили ранения.

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#Белгородская область#ДТП#Происшествия#Пострадавшие#Аварии#Новости Белгорода#Белгород#Александра Склярова
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