Шесть автобусов в Белгороде будут курсировать по-новому

Posted Сегодня, 10:49
Published Сегодня, 10:49
Modified Сегодня, 10:49
Updated Сегодня, 10:49
В Белгородской агломерации изменится расписание шести маршрутов: № 102А, 130А, 134, 146, 154 и 212. Изменения вступят в силу уже завтра, 1 февраля. Менялось расписание в связи с просьбами пассажиров.
Добавим, что автобус №102А курсирует от остановки «Энергомаш» до села Головино, №130А — от ж/д вокзала до улицы Воинской славы, №134 — от «Энергомаша» до Старой Нелидовки, №146 — от «Энергомаша» до села Ясные Зори, №154 — от «Энергомаша» до Пуляевки. Автобус №212 едет от «Энергомаша» до села Киселёво.
Подробнее ознакомиться с тем, как будут теперь курсировать указанные автобусы, можно на сайте ОПП Белгородской области.