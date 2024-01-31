Шесть автобусов в Белгороде будут курсировать по-новому

Добавим, что автобус №102А курсирует от остановки «Энергомаш» до села Головино, №130А — от ж/д вокзала до улицы Воинской славы, №134 — от «Энергомаша» до Старой Нелидовки, №146 — от «Энергомаша» до села Ясные Зори, №154 — от «Энергомаша» до Пуляевки. Автобус №212 едет от «Энергомаша» до села Киселёво.