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Автобус

Шесть автобусов в Белгороде будут курсировать по-новому

31 января 2024, 10:49
Фото: 1MI
Автобус

В Белгороде с 1 февраля изменится график движения шести автобусов

Изменится расписание маршрутов № 102А, 130А, 134, 146, 154 и 212. Изменения вносились с учётом пожеланий пассажиров, сообщил Организатор пассажирских перевозок Белгородской области.

В Белгородской агломерации изменится расписание шести маршрутов: № 102А, 130А, 134, 146, 154 и 212. Изменения вступят в силу уже завтра, 1 февраля. Менялось расписание в связи с просьбами пассажиров.

Добавим, что автобус №102А курсирует от остановки «Энергомаш» до села Головино, №130А — от ж/д вокзала до улицы Воинской славы, №134 — от «Энергомаша» до Старой Нелидовки, №146 — от «Энергомаша» до села Ясные Зори, №154 — от «Энергомаша» до Пуляевки. Автобус №212 едет от «Энергомаша» до села Киселёво.

Подробнее ознакомиться с тем, как будут теперь курсировать указанные автобусы, можно на сайте ОПП Белгородской области.

С 29 января внесли изменения в расписание ещё двух белгородских автобусов. Речь о маршрутах № 104 и № 32. До этого корректировки внесли в маршруты автобусов № 115 и 115Б.

Два автобуса в Белгороде с сегодняшнего дня ездят по другому расписанию
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#Город#Белгородская область#Белгородский район#Маршрут#Изменения#Автобусы#Новости Белгорода#Белгород#Наталья Корявых
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