ВСУ усиленно атакуют Белгородчину, а Сергиенко вновь отправили к медикам

Интересно, что сильно подорожали в Белгородской области не только яйца, но и множество других продуктов. Огурцы обгоняют куриные яйца по росту стоимости. Они выросли в цене на 42,96%. Дороже стали и сыры, куры, молоко, рыба, творог, рис, масло растительное и сливочное, капуста, лук и ряд других продуктов.