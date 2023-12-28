ВСУ усиленно атакуют Белгородчину, а Сергиенко вновь отправили к медикам

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Днём 28 декабря из-за атаки дрона-камикадзе в Мокрой Орловке Грайворонского горокруга местный житель был ранен. В тот момент мужчина находился на улице. Белгородец получил множественные осколочные ранения головы, живота и ног. Бригада скорой помощи повезла его в горбольницу №2 в Белгороде.
Кроме того, в населённом пункте зафиксировали разрушения. Из-за обстрела пострадал частный дом. Там выбило окна, посекло фасад и забор, задело хозпостройку.
Также в четверг, 28 декабря, стало известно о смерти мужчины, раненного при атаке ВСУ на мост в Грайворонском горокруге 23 декабря. Житель региона скончался в реанимации.
ВСУ атаковали мост с помощью дрона-камикадзе. Сообщалось, что пострадали трое дорожников, занимавшихся работами на объекте. Однако вскоре стало известно, что ранения получили пять человек.
Однако это не все инциденты, связанные с обстрелами. ВСУ 28 декабря атаковали и Новую Таволжанку в Шебекинском горокруге. Обошлось без пострадавших и жертв, но повреждения получил частный дом. В здании выбило окна, посекло фасад. Ещё пострадал забор.
Белгородская прокуратура поймала местных оптовиков на завышении цен на яйца — надбавка составила 20%. Нарушение правоохранители выявили по итогам проверки. Ранее белгородец просил изучить цены. В связи с этим нарушителя наказали за завышение регулируемых государством цен.
Интересно, что сильно подорожали в Белгородской области не только яйца, но и множество других продуктов. Огурцы обгоняют куриные яйца по росту стоимости. Они выросли в цене на 42,96%. Дороже стали и сыры, куры, молоко, рыба, творог, рис, масло растительное и сливочное, капуста, лук и ряд других продуктов.
Несущественное снижение цен в регионе коснулось сахара, моркови, маргарина, вермишели, соли, картофеля, муки, хлеба и ещё нескольких позиций. В белгородском правительстве пояснили, что в первую очередь цены растут из-за увеличения затрат производителей.
Судебное заседание по делу экс-мэра Старого Оскола Александра Сергиенко перенесли на 10 января. Причиной стало здоровье обвиняемого. На момент запланированного слушания подсудимый находился в областной больнице. Там он проходил комплексное обследование для повторной апелляции.
Пока фигурант находится под арестом в белгородском СИЗО. Адвокаты пытались добиться другой меры пресечения из-за проблем со здоровьем и тяжёлых заболеваний у их подзащитного.
Экс-главу Старого Оскола подозревают в семи эпизодах получения взятки. В шести случаях речь идёт об особо крупном размере. Следствие считает, что Сергиенко получил взяток на 50 млн рублей в виде денег и имущества.