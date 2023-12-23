Трое рабочих пострадали при атаке дрона в Белгородской области

Posted Сегодня, 12:08
Published Сегодня, 12:08
Modified Сегодня, 12:10
Updated Сегодня, 12:10
По информации губернатора, ВСУ с помощью дрона-камикадзе атаковали мост, который находится в Грайворонском горокруге. ЧП произошло между посёлками Совхозный и Горьковский.
Гладков добавил, что в это время на мосту дорожники проводили ремонтные работы. Взрывное устройство попало в асфальтоукладочный каток. Три человека пострадали.
Бригады скорой помощи доставляют рабочих в горбольницу №2 Белгорода. Один из мужчин в тяжёлом состоянии. У него ранения рук и ног. У двоих состояние средней степени тяжести.
Напомним, 22 декабря под обстрел ВСУ попало село Теребрено Краснояружского района. Была повреждена линия электропередачи.