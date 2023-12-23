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Updated Сегодня, 12:10

Трое рабочих пострадали при атаке дрона в Белгородской области

Трое рабочих пострадали при атаке дрона в Белгородской области

23 декабря 2023, 12:08
Фото: 1MI
Один человек в тяжёлом состоянии. Пострадавших доставляют в горбольницу №2 Белгорода, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По информации губернатора, ВСУ с помощью дрона-камикадзе атаковали мост, который находится в Грайворонском горокруге. ЧП произошло между посёлками Совхозный и Горьковский.

Гладков добавил, что в это время на мосту дорожники проводили ремонтные работы. Взрывное устройство попало в асфальтоукладочный каток. Три человека пострадали.

Бригады скорой помощи доставляют рабочих в горбольницу №2 Белгорода. Один из мужчин в тяжёлом состоянии. У него ранения рук и ног. У двоих состояние средней степени тяжести.

Напомним, 22 декабря под обстрел ВСУ попало село Теребрено Краснояружского района. Была повреждена линия электропередачи.

ВСУ обстреляли село в Белгородской области: повреждена линия электропередачи
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