Упал, очнулся — гипс: кто должен отвечать за травмы при падении на льду

Эксперт добавила, что если суд удовлетворит иск, то на ответчика также лягут судебные расходы. К тому же в случаях, когда сторонами разбирательства являются исполнитель и получатель услуг (например, спор возник между УК и жителем района, в котором УК осуществляет свою деятельность), то здесь могут применяться и нормы закона РФ № 2300-I «О защите прав потребителей» о штрафе за отказ в урегулировании спора в досудебном порядке. Размер такого штрафа равен 50% присуждённой судом суммы, а также нормы о неустойке по тому же закону.