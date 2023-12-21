Упал, очнулся — гипс: кто должен отвечать за травмы при падении на льду

Posted Сегодня, 09:28
Published Сегодня, 09:28
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
По официальным данным, в конце ноября за помощью медиков обратились более 140 белгородцев, которые получили различные травмы из-за гололёда. Несмотря на столь неутешительную статистику, ответственные всё никак не могут наладить работу по своевременной уборке от снега и наледи тротуаров.
Журналисты Бел.Ру пообщались с юристом компании «Юристы К2» Анастасией Калининой, которая рассказала, кто должен отвечать за уборку льда и снега во дворах и тротуарах и что делать при получении травмы из-за наледи.
Как отметила специалист, согласно постановлению правительства РФ и правилам и нормам технической эксплуатации жилфонда, дворы, тротуары рядом с многоквартирным домом относятся к придомовой территории и за её благоустройство и поддержание в надлежащем состоянии отвечает уполномоченная организация. Как правило, это управляющая компания. Соответственно, она и несёт ответственность за любые нарушения.
Силами управляющей компании или товарищества собственников жилья убирается двор, счищаются сосульки с крыш, освобождаются от снега и льда тротуары.
Анастасия Калинина
Периодичность уборки тротуаров во время снегопада (сдвижка и подметание снега) устанавливается в зависимости от класса тротуаров, который присваивается исходя из интенсивности пешеходного потока.
При отсутствии осадков очистка придомовых площадей должна проводиться утром ежедневно. Если снежный покров не толще двух сантиметров, сотрудники коммунальных служб обязаны подмести территорию. Когда количество выпавших осадков превышает этот показатель, снег нужно сдвинуть к краю тротуара в сугробы. А в случае, если из-за осадков передвижение по придомовой территории становится невозможным, уборку следует проводить непрерывно.
Анастасия Калинина
Рассказала юрист и об алгоритме действий при получении травмы из-за наледи на тротуарах. Эксперт отметила, что если в результате падения на льду здоровью человека или его имуществу был причинён ущерб, то есть все основания полагать, что виновные в происшествии должны этот ущерб возместить.
Калинина посоветовала, что, в первую очередь, нужно зафиксировать факт падения, вызвав скорую помощь, а также участкового. После получения документов, которые подтверждают причинение вреда здоровью или имуществу, нужно направить претензию в организацию, которая ответственна за содержание территории.
Если падение на скользкой дороге имело место во дворе многоквартирного дома, то претензию нужно направлять в управляющую или иную компанию, обслуживающую спорный участок (например, ТСЖ). Если же территория выходит за пределы придомовой, то чаще всего ответственность за неё несут или расположенные вблизи организации, в собственности которых находятся здания, рядом с которыми случился инцидент, или местная администрация.
Анастасия Калинина
При этом специалист добавил, что в претензионном порядке такого рода требования возмещаются неохотно, поэтому интересы потерпевшего могут быть защищены в суде.
Для того, чтобы дело завершилось в пользу истца, необходимо вооружиться достаточным набором доказательств — состав этого набора зависит от особенностей самого случая, характера полученных повреждений и других факторов.
Анастасия Калинина
Какие же доказательства нужно предоставить, чтобы получить компенсацию? По словам Калининой, если в результате падения на скользкой пешеходной дорожке или лестнице человек получил травму, то, как было указано выше, нужно либо вызвать скорую помощь (выписка из карты вызова может помочь подтвердить сам факт получения травмы и место её получения), либо обратиться в травмпункт. Там выдадут справку, в которой зафиксированы полученные травмы. В последнем случае нелишним будет зафиксировать на фото или видео место происшествия и обзавестись контактными номерами свидетелей.
А если далее предстоит лечение — неважно, в стационаре или амбулаторно, то это тоже должно быть задокументировано справками с указанием срока лечения, больничным с отметками о периоде нетрудоспособности и т. п.
В качестве доказательств также могут потребоваться:
Причём в суде можно потребовать не только возмещения ущерба, но и компенсацию морального вреда, упущенных из-за долгосрочного лечения потерпевшего доходов, возмещение расходов на проведение экспертизы, на оказание услуг юриста, нотариуса и т. д.
Анастасия Калинина
Эксперт добавила, что если суд удовлетворит иск, то на ответчика также лягут судебные расходы. К тому же в случаях, когда сторонами разбирательства являются исполнитель и получатель услуг (например, спор возник между УК и жителем района, в котором УК осуществляет свою деятельность), то здесь могут применяться и нормы закона РФ № 2300-I «О защите прав потребителей» о штрафе за отказ в урегулировании спора в досудебном порядке. Размер такого штрафа равен 50% присуждённой судом суммы, а также нормы о неустойке по тому же закону.
Подобные случаи, к сожалению, встречаются ежегодно в умеренном количестве. Нам неоднократно приходилось урегулировать споры с управляющими компаниями о возмещении вреда здоровью потерпевшим в результате падения на придомовых территориях, поэтому нам неоднократно удавалось отстаивать и защитить интересы доверителя в его пользу.
Анастасия Калинина