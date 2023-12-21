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Наледь

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2023
Эксклюзив. Упал, очнулся — гипс: кто должен отвечать за травмы при падении на льду
21 декабря 2023, 09:28
Осторожно, сосульки: жителям Белгорода советуют не подходить близко к домам
В мэрии областного центра сообщили, что из-за оттепели находится у стен МКД может быть опасно, так как образовались сосульки, которые могут упасть.
17 декабря 2023, 12:15
2022
Во дворах Белгорода снег и наледь убирают 643 человека
По данным на 08:00 в областном центре на обработку тротуаров противогололёдными материалами израсходовали 7,5 тонн соли. Об этом сообщили в городской администрации.
26 ноября 2022, 07:11

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