Переломы и ушибы: сколько белгородцев обратились за медпощью из-за гололёда?

Posted Сегодня, 09:47
Published Сегодня, 09:47
Modified Сегодня, 09:49
Updated Сегодня, 09:49
По официальным данным, с 13 по 19 ноября 2023 года в службу скорой медицинской помощи Белгородской области обратились пять человек, которых доставил в травмпункты, Ещё 61 человек обратился к медикам самостоятельно.
В большинстве это были переломы рук и ног, а также ушибы различных частей тела.
С 20 по 26 ноября скорую вызвали уже 11 человек. Их также доставили в травмпункты. Ещё 132 человека пришли за помощью сами.
У большинства пострадавших медики зафиксировали переломы рук и ног, травмы головы, а также ушибы различных частей тела и растяжения.
Ещё через неделю (с 27 ноября по 1 декабря) в службу скорой помощи обратились девять человек. Ещё 122 белгородца обратились в травмпункты самостоятельно.
Наибольшее увеличение количества обращений в медорганизации из-за полученных травм с 20 по 26 ноября по сравнению с 13–19 ноября зафиксировали в Белгороде, а также в Старооскольском и в Алексеевском городских округах.