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В каких районах больше всего белгородцев травмировалось во время непогоды

Переломы и ушибы: сколько белгородцев обратились за медпощью из-за гололёда?

12 декабря 2023, 09:47
Фото: 1MI

В каких районах больше всего белгородцев травмировалось во время непогоды

Журналисты Бел.Ру запросили статистику у областного правительства по количеству травмированных белгородцев в конце ноября, когда регион накрыла непогода. Чаще всего люди обращались с переломами, ушибами и травмами головы.

По официальным данным, с 13 по 19 ноября 2023 года в службу скорой медицинской помощи Белгородской области обратились пять человек, которых доставил в травмпункты, Ещё 61 человек обратился к медикам самостоятельно.

В большинстве это были переломы рук и ног, а также ушибы различных частей тела.

С 20 по 26 ноября скорую вызвали уже 11 человек. Их также доставили в травмпункты. Ещё 132 человека пришли за помощью сами.

У большинства пострадавших медики зафиксировали переломы рук и ног, травмы головы, а также ушибы различных частей тела и растяжения.

Ещё через неделю (с 27 ноября по 1 декабря) в службу скорой помощи обратились девять человек. Ещё 122 белгородца обратились в травмпункты самостоятельно.

Наибольшее увеличение количества обращений в медорганизации из-за полученных травм с 20 по 26 ноября по сравнению с 13–19 ноября зафиксировали в Белгороде, а также в Старооскольском и в Алексеевском городских округах.

Ушибы, растяжения и переломы: какие травмы получили белгородцы во время гололёда
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