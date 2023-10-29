«Любовь зла»: белгородка пыталась убежать от своей пассии, но получила травму головы

Posted Сегодня, 11:24
Published Сегодня, 11:24
Modified Сегодня, 11:26
Updated Сегодня, 11:26
По предварительным данным, между белгородкой и её возлюбленным завязалась ссора, когда они поздним вечером возвращались после застолья домой. В один момент женщина стала убегать от своего сожителя по лестничной клетке, но из её кармана выпала стеклянная бутылка, которую схватил мужчина. Тот, разозлившись, ударил свою пассию бутылкой по голове.
В ходе ссоры 48-летняя женщина получила открытую рану волосистой части головы. Об инциденте правоохранительные органы узнали от сотрудников медучреждения.
В отношении 44-летнего жителя Старого Оскола возбудили уголовное дело по части 2 статьи 115 («Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью, совершённое с применением предмета, используемого в качестве оружия»). Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы.