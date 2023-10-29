«Любовь зла»: белгородка пыталась убежать от своей пассии, но получила травму головы

По предварительным данным, между белгородкой и её возлюбленным завязалась ссора, когда они поздним вечером возвращались после застолья домой. В один момент женщина стала убегать от своего сожителя по лестничной клетке, но из её кармана выпала стеклянная бутылка, которую схватил мужчина. Тот, разозлившись, ударил свою пассию бутылкой по голове.