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Published Сегодня, 11:24

Modified Сегодня, 11:26

Updated Сегодня, 11:26

Мужчина в ходе ссоры ударил свою возлюбленную бутылкой по голове

«Любовь зла»: белгородка пыталась убежать от своей пассии, но получила травму головы

29 октября 2023, 11:24
Фото: 1MI

Мужчина в ходе ссоры ударил свою возлюбленную бутылкой по голове

Инцидент произошёл в Старом Осколе. Из-за возникшего конфликта, белгородец ударил бутылкой по голове свою возлюбленную, которая пыталась от него убежать. Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы, отметили в региональном УМВД.

По предварительным данным, между белгородкой и её возлюбленным завязалась ссора, когда они поздним вечером возвращались после застолья домой. В один момент женщина стала убегать от своего сожителя по лестничной клетке, но из её кармана выпала стеклянная бутылка, которую схватил мужчина. Тот, разозлившись, ударил свою пассию бутылкой по голове.

В ходе ссоры 48-летняя женщина получила открытую рану волосистой части головы. Об инциденте правоохранительные органы узнали от сотрудников медучреждения.

В отношении 44-летнего жителя Старого Оскола возбудили уголовное дело по части 2 статьи 115 («Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью, совершённое с применением предмета, используемого в качестве оружия»). Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы.

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#Белгородская область#Старый Оскол#Бутылка#Пара#Ударил#Белгород#Александра Склярова
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