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Старооскольский округ

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2024
Глава Староосколького округа Андрей Чесноков ушёл в отставку
13 декабря, 18:45
На улицах Староосколького округа осталось 14% невывезенного мусора
29 июля, 08:14
В Белгородской области снизилось количество жалоб на водоснабжение, но не везде
10 июня, 07:18
Виноват «КМАПЖС»? В части Старого Оскола большие проблемы с водоснабжением
3 июня, 08:48
Белгородцы из четырёх районов пожаловались на плохую уборку после зимы
15 апреля, 07:23
В Старом Осколе завалены десять пунктов приёма шин, а в Белгороде не открывают третий
9 апреля, 08:22
В Старооскольском округе возведут соцобъекты на переданных участках БИК
Новые социальные объекты появятся в микрорайоне «Набокинские сады».
25 марта, 14:01
«ЭФКО-Каскад» против иранской «дочки», «Бенталь» требует 72 млн: арбитраж февраля
4 марта, 14:26
381 житель Белгорода уехал в ПВР региона из-за обстрелов ВСУ
9 января, 07:37
2023
Переломы и ушибы: сколько белгородцев обратились за медпощью из-за гололёда?
12 декабря 2023, 09:47
В Шебекинском управлении образования сменили руководителя
25 сентября 2023, 16:15
2022
Волонтёры Стойленского ГОКа провели спортивный праздник для детей из села Песчанка
31 мая 2022, 08:49

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