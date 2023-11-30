Ушибы, растяжения и переломы: какие травмы получили белгородцы во время гололёда

По официальной информации, с 13 по 19 ноября в травмпункты областного центра из-за травм, полученных из-за гололёда, никто не обращался. А вот с 20 по 26 ноября число обратившихся выросло до 31 человека. Трое обратились в травмпункт №1 областного центра с ушибом, растяжениями (два человека) и переломом (один человек). А в травмпункт №2 пришли 28 горожан с ушибами, растяжениями (14 человек) и переломами (14).