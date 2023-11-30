Ушибы, растяжения и переломы: какие травмы получили белгородцы во время гололёда

Posted Сегодня, 13:02
Published Сегодня, 13:02
Modified Сегодня, 13:04
Updated Сегодня, 13:04
19-20 ноября на Белгородскую область обрушились град и сильный ветер. В некоторых районах срывало крыши, вырывало деревья. Вместе с этим на дорогах образовался гололёд. Журналисты Бел.Ру выяснили, насколько в Белгороде выросло количество травмированных горожан.
По официальной информации, с 13 по 19 ноября в травмпункты областного центра из-за травм, полученных из-за гололёда, никто не обращался. А вот с 20 по 26 ноября число обратившихся выросло до 31 человека. Трое обратились в травмпункт №1 областного центра с ушибом, растяжениями (два человека) и переломом (один человек). А в травмпункт №2 пришли 28 горожан с ушибами, растяжениями (14 человек) и переломами (14).
Начиная с 27 ноября, число травмированных горожан из-за гололёда существенно сократилось. Всего за помощью медиков обратилось 11 человек. У людей были ушибы, растяжения (восемь случаев) и переломы (три случая).
Напомним, 21 ноября тротуары Белгорода превратились в лёд. Коммунальная техника, по заверениям городских властей, продолжала работать, однако горожане массово жаловались на гололедицу.