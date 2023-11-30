Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:02

Published Сегодня, 13:02

Modified Сегодня, 13:04

Updated Сегодня, 13:04

Из-за гололёда в Белгороде за неделю 15 человек получили переломы

Ушибы, растяжения и переломы: какие травмы получили белгородцы во время гололёда

30 ноября 2023, 13:02
Фото: 1MI

Из-за гололёда в Белгороде за неделю 15 человек получили переломы

Непогода накрыла регион 20 ноября. Пробки в Белгороде достигали 10 баллов. Журналисты Бел.Ру выяснили, сколько горожан получили травмы из-за гололёда.

19-20 ноября на Белгородскую область обрушились град и сильный ветер. В некоторых районах срывало крыши, вырывало деревья. Вместе с этим на дорогах образовался гололёд. Журналисты Бел.Ру выяснили, насколько в Белгороде выросло количество травмированных горожан.

По официальной информации, с 13 по 19 ноября в травмпункты областного центра из-за травм, полученных из-за гололёда, никто не обращался. А вот с 20 по 26 ноября число обратившихся выросло до 31 человека. Трое обратились в травмпункт №1 областного центра с ушибом, растяжениями (два человека) и переломом (один человек). А в травмпункт №2 пришли 28 горожан с ушибами, растяжениями (14 человек) и переломами (14).

Начиная с 27 ноября, число травмированных горожан из-за гололёда существенно сократилось. Всего за помощью медиков обратилось 11 человек. У людей были ушибы, растяжения (восемь случаев) и переломы (три случая).

Напомним, 21 ноября тротуары Белгорода превратились в лёд. Коммунальная техника, по заверениям городских властей, продолжала работать, однако горожане массово жаловались на гололедицу.

#Гололёд#Новости Белгорода#Травмы#Белгород#Кристина Семенчук#Приграничье#Ушибы#Переломы#Растяжения
Подпишитесь
Заработать на снеге: какие компании занимаются уборкой дорог зимой в Белгороде
Сегодня, 12:25
Куда уходит белгородская земля: сколько гектаров перешло в собственность «Черкизово»
Сегодня, 11:36
Не простое, а золотое: белгородцы пожаловались на высокие цены на яйца
Сегодня, 11:26
Содрали денег, пугали бесплодием: топ частных клиник Белгорода по негативным отзывам
Сегодня, 14:43
Бомба упала, ступеньками добьём: пострадавшие белгородцы жалуются на плохой капремонт
Сегодня, 14:31
Кладбища и детские площадки: куда в Белгороде запретили возвращать отловленных собак?
Сегодня, 14:36