Белгородцу ампутировали кисть из-за травмы на работе. Он отсудил у начальства 1,2 млн

Posted Сегодня, 09:36
Published Сегодня, 09:36
Modified Сегодня, 09:38
Updated Сегодня, 09:38
В одной из организаций Белгорода произошёл несчастный случай. Укладчик-упаковщик травмировал кисть из-за автоматического вырубного пресса. Кисть в итоге пришлось ампутировать. Молодому человеку бессрочно установили инвалидность.
По итогам расследования несчастного случая выяснилось, что к происшествию привела неудовлетворительная организация работ со стороны руководства.
Свердловский районный суд Белгорода постановил взыскать в пользу работника 1,2 млн рублей в качестве компенсации морального вреда. Решение ещё не вступило в силу.
С января по август 2023 года на производствах в Белгородской области произошло 200 несчастных случаев. Семь из них оказались смертельными. В основном работники получали травмы из-за неудовлетворительной организации рабочего места, нарушений технологического процесса, трудовой и производственной дисциплины, личной неосторожности.