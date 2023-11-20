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Суд

Белгородцу ампутировали кисть из-за травмы на работе. Он отсудил у начальства 1,2 млн

20 ноября 2023, 09:36
Фото: 1MI
Суд

Белгородец выиграл в суде 1,2 млн из-за травмы на производстве

Молодой человек работал укладчиком-упаковщиком. В результате серьёзной травмы ему пришлось ампутировать кисть. Парень подал на работодателя в суд, сообщили в пресс-службе прокуратуры.
Сюжет
Суд

В одной из организаций Белгорода произошёл несчастный случай. Укладчик-упаковщик травмировал кисть из-за автоматического вырубного пресса. Кисть в итоге пришлось ампутировать. Молодому человеку бессрочно установили инвалидность.

По итогам расследования несчастного случая выяснилось, что к происшествию привела неудовлетворительная организация работ со стороны руководства.

Свердловский районный суд Белгорода постановил взыскать в пользу работника 1,2 млн рублей в качестве компенсации морального вреда. Решение ещё не вступило в силу.

С января по август 2023 года на производствах в Белгородской области произошло 200 несчастных случаев. Семь из них оказались смертельными. В основном работники получали травмы из-за неудовлетворительной организации рабочего места, нарушений технологического процесса, трудовой и производственной дисциплины, личной неосторожности.

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