Белгородцу ампутировали кисть из-за травмы на работе. Он отсудил у начальства 1,2 млн

С января по август 2023 года на производствах в Белгородской области произошло 200 несчастных случаев. Семь из них оказались смертельными. В основном работники получали травмы из-за неудовлетворительной организации рабочего места, нарушений технологического процесса, трудовой и производственной дисциплины, личной неосторожности.