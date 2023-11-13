Белгородский район не смог отсудить миллион рублей у застройщика ЖК «БелПарк»

Posted Сегодня, 06:33
Published Сегодня, 06:33
Modified Сегодня, 06:35
Updated Сегодня, 06:35
В конце января администрация Белгородского района подала иск на ООО «БРИК керамикс», требуя взыскать больше миллиона рублей задолженности по аренде. Из них 740 тысяч рублей — договору аренды за период с 2018 по 2019 годы, 336,7 тысяч — пени за 2018–2022 годы.
Застройщик арендовал у района земельный участок для строительства трёхэтажных многоквартирных жилых домов в МКР «Белгород-53» Беловского сельского поселения. Сейчас там располагаются дома ЖК «БелПарк». В апреле 2022 года администрация направила компании претензию по задолженности за пользование земельным участком, но её оставили без ответа. По документам суда это было «основанием для обращения истца в арбитражный суд с настоящим иском».
Но с иском администрация Белгородского района обратилась только 31 января этого года. На суде «БРИК керамикс» заявили о пропуске срока исковой давности — три года со дня, когда истец узнал или должен был узнать о нарушении своего права. Так как район требовал взыскать арендную плату с июля 2018 года по ноябрь 2019, то три года уже прошли.
В итоге суд отказал в иске и Белгородский район потерял больше миллиона рублей. Но решение суда может быть обжаловано через апелляционный суд в течение месяца.