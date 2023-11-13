Белгородский район не смог отсудить миллион рублей у застройщика ЖК «БелПарк»

Но с иском администрация Белгородского района обратилась только 31 января этого года. На суде «БРИК керамикс» заявили о пропуске срока исковой давности — три года со дня, когда истец узнал или должен был узнать о нарушении своего права. Так как район требовал взыскать арендную плату с июля 2018 года по ноябрь 2019, то три года уже прошли.