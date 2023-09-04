Белгородская администрация отсудила земельный участок у похоронного бюро

Согласно информации из отчёта СПАРК, руководителем организации является Алла Кузякина. Похоронное бюро было зарегистрировано 10 лет назад и прошло через 4 реорганизации. Одна из них, произошедшая в марте 2019 года, стала причиной первого отказа в удовлетворении требований администрации Белгорода, так как ООО «Консалтцентруслуга» уже было официально исключено из ЕГРЮЛ. В этом году, 5 июля, было принято решение о предстоящем исключении компании из государственного реестра юридических лиц. За время существования компания попала в списки судебных дел уже 12 раз. Общая исковая нагрузка составляет сумму в размере 3 млн 349 тыс. 462 рубля. Интересно, что основной вид деятельности организации на данный момент связан с правом и бухгалтерским учётом.