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Белгородская администрация отсудила земельный участок у ООО «КонсалтЦентрУслуга»

Белгородская администрация отсудила земельный участок у похоронного бюро

4 сентября 2023, 11:32
Фото: 1MI
Белгородская администрация отсудила земельный участок у ООО «КонсалтЦентрУслуга»
Судебные разбирательства начались ещё весной 2019 года, но не единожды администрация Белгорода получала отказ арбитражного суда в удовлетворении исков в связи с происходившими за это время реорганизациями ООО «КонсалтЦентрУслуга». Наконец-то земельный вопрос был решён.

21 августа 2023 года в Арбитражном суде Белгородской области было рассмотрено дело, в котором администрация Белгорода подала иск против организации «Консалтцентруслуга». Решением суда было установлено, что компания должна освободить участок на улице Портовой площадью 216 квадратных метров и снести два нежилых здания площадью 23,5 м² и 19,7 м². Организацию также обязали привести данный участок в пригодное для дальнейшего использования состояние в течение 10 дней после вступления решения в законную силу. Кроме того, от компании требуется выплата госпошлины в размере 6 тысяч рублей.

Согласно информации из отчёта СПАРК, руководителем организации является Алла Кузякина. Похоронное бюро было зарегистрировано 10 лет назад и прошло через 4 реорганизации. Одна из них, произошедшая в марте 2019 года, стала причиной первого отказа в удовлетворении требований администрации Белгорода, так как ООО «Консалтцентруслуга» уже было официально исключено из ЕГРЮЛ. В этом году, 5 июля, было принято решение о предстоящем исключении компании из государственного реестра юридических лиц. За время существования компания попала в списки судебных дел уже 12 раз. Общая исковая нагрузка составляет сумму в размере 3 млн 349 тыс. 462 рубля. Интересно, что основной вид деятельности организации на данный момент связан с правом и бухгалтерским учётом.

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