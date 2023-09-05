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Posted Сегодня, 15:02

Published Сегодня, 15:02

Modified Сегодня, 16:10

Updated Сегодня, 16:10

В Белгородской области за год произошло 200 несчастных случаев на производстве

Падение с высоты и ДТП: причины травм белгородцев на производстве

5 сентября 2023, 15:02
Фото: 1MI

В Белгородской области за год произошло 200 несчастных случаев на производстве

При этом уровень производственного травматизма сократился на 9%. Подробнее рассказала управляющая отделением Соцфонда России по Белгородской области Ирина Шушкова.

Как отметила Шушкова в ходе брифинга, который состоялся в здании правительства области, на 1 сентября текущего года в Белгородской области зарегистрировали 200 несчастных случаев на производстве. Семь смертельных, 35 тяжёлых и 158 лёгких. При этом в 2023 году количество страховых несчастных случаев по сравнению с 2022 годом того же периода уменьшилось на 9%.

В основном работники получали травмы по следующим причинам:

  • неудовлетворительная организация производства и рабочих мест
  • нарушение технологического процесса
  • личная неосторожность пострадавшего
  • нарушение трудовой и производственной дисциплины.
Основные виды происшествий, результатом которых явился несчастный случай: падение с высоты, дорожно-транспортное происшествие, воздействие движущихся, разлетающихся предметов и деталей и защемление между неподвижными и движущимися предметами, деталями и машинами.
Ирина Шушкова

На сегодняшний день в Соцфонде на учёте состоят 4,5 тысячи пострадавших. Для них предусмотрены четыре вида выплаты:

  • пособие по временной нетрудоспособности
  • единовременное пособие
  • ежемесячное пособие
  • медицинская социальная реабилитация пострадавших.

Пособие по временной нетрудоспособности выплачивается застрахованному с первого дня получения травмы в 100% размере. Единовременное пособие назначают семье пострадавшего по потере кормильца в случае летального исхода в размере 2 млн рублей, в случае нетрудоспособности работника — до 130 тысяч рублей. Последняя зависит от процента утраты профессиональной трудоспособности.

В рамках медицинской и социальной реабилитации работникам предоставляют лекарства, санаторно-курортное лечение с проездом, все виды уходов, протезно-ортопедическое оборудование и другое.

В свою очередь главный Государственный инспектор труда в Белгородской области Ольга Медведева отметила, в настоящее время задан вектор на снижение нагрузки на бизнес.  В частности, речь идёт об алгоритме по работе с обращениями граждан «Без проверки».

#Белгородская область#Производство#Травмы#Белгород#Кристина Семенчук#Производственный травматизм#Несчастные случаи
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