Падение с высоты и ДТП: причины травм белгородцев на производстве

Как отметила Шушкова в ходе брифинга, который состоялся в здании правительства области, на 1 сентября текущего года в Белгородской области зарегистрировали 200 несчастных случаев на производстве. Семь смертельных, 35 тяжёлых и 158 лёгких. При этом в 2023 году количество страховых несчастных случаев по сравнению с 2022 годом того же периода уменьшилось на 9%.