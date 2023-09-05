Падение с высоты и ДТП: причины травм белгородцев на производстве

Posted Сегодня, 15:02
Published Сегодня, 15:02
Modified Сегодня, 16:10
Updated Сегодня, 16:10
Как отметила Шушкова в ходе брифинга, который состоялся в здании правительства области, на 1 сентября текущего года в Белгородской области зарегистрировали 200 несчастных случаев на производстве. Семь смертельных, 35 тяжёлых и 158 лёгких. При этом в 2023 году количество страховых несчастных случаев по сравнению с 2022 годом того же периода уменьшилось на 9%.
В основном работники получали травмы по следующим причинам:
Основные виды происшествий, результатом которых явился несчастный случай: падение с высоты, дорожно-транспортное происшествие, воздействие движущихся, разлетающихся предметов и деталей и защемление между неподвижными и движущимися предметами, деталями и машинами.
Ирина Шушкова
На сегодняшний день в Соцфонде на учёте состоят 4,5 тысячи пострадавших. Для них предусмотрены четыре вида выплаты:
Пособие по временной нетрудоспособности выплачивается застрахованному с первого дня получения травмы в 100% размере. Единовременное пособие назначают семье пострадавшего по потере кормильца в случае летального исхода в размере 2 млн рублей, в случае нетрудоспособности работника — до 130 тысяч рублей. Последняя зависит от процента утраты профессиональной трудоспособности.
В рамках медицинской и социальной реабилитации работникам предоставляют лекарства, санаторно-курортное лечение с проездом, все виды уходов, протезно-ортопедическое оборудование и другое.
В свою очередь главный Государственный инспектор труда в Белгородской области Ольга Медведева отметила, в настоящее время задан вектор на снижение нагрузки на бизнес. В частности, речь идёт об алгоритме по работе с обращениями граждан «Без проверки».