Структура «Эфко» не смогла отсудить 65 млн рублей у краснодарской компании

Posted 24 октября, 06:19
Published 24 октября, 06:19
Modified 24 октября, 06:19
Updated 24 октября, 06:19
В июне 2022 года распределительный центр «ЭФКО-Каскад» подал исковое заявление в арбитражный суд на «Агро-Трейдинг». Ответчик — оптовый поставщик зерна, необработанного табака, семян и кормов для сельскохозяйственных животных из Краснодара.
«Эфко-Каскад» требовал более 65,8 млн рублей за понесённые убытки — якобы «Агро-Трейдинг» нарушила обязательства по поставкам и пришлось заключать замещающие сделки с другой компанией. Также истец ходатайствовал, чтобы во время судебных разбирательств ответчик не смог признать себя банкротом. Судебные тяжбы длились почти полтора года. Ходатайство удовлетворили, а вот иск — нет. Арбитражный суд не увидел связи между убытками «Эфко-Каскад» и договором поставки, который суд признал недействительным.
Решение по делу истец может обжаловать в месячный срок. Напомним, это не единственный иск от Координирующего распределительного центра. В ноябре 2022 года тоже требовала взыскать с «Агро-Трейдинга» убытки в размере 56,3 млн рублей, а также штраф в 15,5 млн рублей. Но и тогда получила отказ в первой и в апелляционной инстанциях.