Структура «Эфко» не смогла отсудить 65 млн рублей у краснодарской компании

«Эфко-Каскад» требовал более 65,8 млн рублей за понесённые убытки — якобы «Агро-Трейдинг» нарушила обязательства по поставкам и пришлось заключать замещающие сделки с другой компанией. Также истец ходатайствовал, чтобы во время судебных разбирательств ответчик не смог признать себя банкротом. Судебные тяжбы длились почти полтора года. Ходатайство удовлетворили, а вот иск — нет. Арбитражный суд не увидел связи между убытками «Эфко-Каскад» и договором поставки, который суд признал недействительным.