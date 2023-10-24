Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 октября, 06:19

Published 24 октября, 06:19

Modified 24 октября, 06:19

Updated 24 октября, 06:19

Суд

Структура «Эфко» не смогла отсудить 65 млн рублей у краснодарской компании

24 октября 2023, 06:19
Фото: 1MI
Суд
КРЦ «Эфко-Каскад» подала иск в Арбитражный суд Белгородской области ещё полтора года назад. Компания хотела отсудить у краснодарского «Агро-Трейдинга» 65 млн рублей убытков, «понесённых в результате заключения замещающих сделок». Окончательное решение суд принял в конце предыдущей недели.

В июне 2022 года распределительный центр «ЭФКО-Каскад» подал исковое заявление в арбитражный суд на «Агро-Трейдинг». Ответчик — оптовый поставщик зерна, необработанного табака, семян и кормов для сельскохозяйственных животных из Краснодара.

«Эфко-Каскад» требовал более 65,8 млн рублей за понесённые убытки — якобы «Агро-Трейдинг» нарушила обязательства по поставкам и пришлось заключать замещающие сделки с другой компанией. Также истец ходатайствовал, чтобы во время судебных разбирательств ответчик не смог признать себя банкротом. Судебные тяжбы длились почти полтора года. Ходатайство удовлетворили, а вот иск — нет. Арбитражный суд не увидел связи между убытками «Эфко-Каскад» и договором поставки, который суд признал недействительным.

Решение по делу истец может обжаловать в месячный срок. Напомним, это не единственный иск от Координирующего распределительного центра. В ноябре 2022 года тоже требовала взыскать с «Агро-Трейдинга» убытки в размере 56,3 млн рублей, а также штраф в 15,5 млн рублей. Но и тогда получила отказ в первой и в апелляционной инстанциях.

Читайте также:
Белгородская «Квадра» подала в суд на «Мистер Бургер»Одна — в сборной, трое — у Ирины Винер: у белгородской гимнастики есть успехиАлександр Беленов: мама уезжала на год в Краснодар, но после попросилась в Белгород
#Белгородская область#Эфко#Новости Белгорода#Белгород#Иск#Екатерина Никулина#Агро-трейдинг#Договор поставки#Судебное разбирательство
Подпишитесь
Дружили 15 лет: кто помогал с обвинениями против экс-мэра Старого Оскола Сергиенко
Сегодня, 13:47
«Белгородэнерго» готовится к работе в условиях надвигающейся непогоды
Сегодня, 15:00
Дунайцев ушёл с должности директора в белгородской компании Тебекиных
Сегодня, 11:20
В небе над Белгородом было громко
Сегодня, 14:27
Похитившему и насиловавшему девочку 16 лет рэперу из Старого Оскола помогал приятель
Сегодня, 06:46
«Другая деятельность» ВС РФ: громкий взрыв над Белгородом не связан с работой ПВО
Сегодня, 14:40